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Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике - РИА Новости, 02.06.2023
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11:58 02.06.2023 (обновлено: 12:21 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/mikroelektronika-1875729287.html
Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике
Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике - РИА Новости, 02.06.2023
Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике
Создание собственной элементарной базы для микроэлектроники требует огромных инвестиций, но для России в нынешних условиях это должно стать национальной... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:58
2023-06-02T12:21
экономика
россия
тайвань
южная корея
алексей мордашов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
еврохим
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Создание собственной элементарной базы для микроэлектроники требует огромных инвестиций, но для России в нынешних условиях это должно стать национальной задачей, здесь нужен масштабный нацпроект, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. "Мы знаем, из чего состоит существующая элементная база - она целиком импортная. Но кто, в какие сроки и с каким ресурсом сможет сделать альтернативу - пока непонятно", - сказал Мордашов. "Нам нужно рассмотреть это как национальную задачу и исходя из этого планировать ресурсы. Почти наверняка речь должна идти о национальном проекте класса освоения атомной энергии или полетов в космос", - считает он. При этом Мордашов признал, что такая задача потребует огромных ресурсов. "Это действительно гигантские инвестиции. Если посмотреть на другие страны, компании, которые создают компонентную базу, например Тайвань, Южная Корея или США – это сотни миллиардов долларов", - сказал он. "Нужно ли нам тоже тратить сотни миллиардов долларов? Непонятно. Бывают ситуации, когда мы слышим про большие траты, которые делают другие, но, погружаясь в тему, мы видим, что можно сделать это и дешевле", - добавил он. По его словам, для России сейчас на первый план выходит другой аспект, который трудно оценить в деньгах. "Мы говорим об экономическом и технологическом суверенитете, который позволит нашей стране жить и развиваться. То есть это производство самых разных систем, из которых состоит наша жизнь: от дорожного движения на улицах до систем безопасности страны", - пояснил он. Без решения этой проблемы, по его мнению, непонятно, как Россия будет жить и развиваться в нынешних условиях. "Первая задача рабочей группы, которая могла бы быть создана, – определиться, что должно быть сделано и как, и сколько это будет стоить. Сейчас уже действует рабочая группа при Минпромторге, в которой сопредседателями и координаторами являются "Еврохим" и мы ("Северсталь" – ред.) и которая начала прорабатывать со стороны потребителя эти вопросы", - заключил он. Читайте полный текст интервью Алексея Мордашова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860115948.html
https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html
россия
тайвань
южная корея
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экономика, россия, тайвань, южная корея, алексей мордашов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еврохим
Экономика, Россия, Тайвань, Южная Корея, Алексей Мордашов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ЕвроХим
Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике

Мордашов: России нужен нацпроект по созданию элементарной базы для микроэлектроники

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина с паяльником
Мужчина с паяльником - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Создание собственной элементарной базы для микроэлектроники требует огромных инвестиций, но для России в нынешних условиях это должно стать национальной задачей, здесь нужен масштабный нацпроект, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.
"Мы знаем, из чего состоит существующая элементная база - она целиком импортная. Но кто, в какие сроки и с каким ресурсом сможет сделать альтернативу - пока непонятно", - сказал Мордашов. "Нам нужно рассмотреть это как национальную задачу и исходя из этого планировать ресурсы. Почти наверняка речь должна идти о национальном проекте класса освоения атомной энергии или полетов в космос", - считает он.
При этом Мордашов признал, что такая задача потребует огромных ресурсов. "Это действительно гигантские инвестиции. Если посмотреть на другие страны, компании, которые создают компонентную базу, например Тайвань, Южная Корея или США – это сотни миллиардов долларов", - сказал он.
"Нужно ли нам тоже тратить сотни миллиардов долларов? Непонятно. Бывают ситуации, когда мы слышим про большие траты, которые делают другие, но, погружаясь в тему, мы видим, что можно сделать это и дешевле", - добавил он.
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По его словам, для России сейчас на первый план выходит другой аспект, который трудно оценить в деньгах. "Мы говорим об экономическом и технологическом суверенитете, который позволит нашей стране жить и развиваться. То есть это производство самых разных систем, из которых состоит наша жизнь: от дорожного движения на улицах до систем безопасности страны", - пояснил он. Без решения этой проблемы, по его мнению, непонятно, как Россия будет жить и развиваться в нынешних условиях.
"Первая задача рабочей группы, которая могла бы быть создана, – определиться, что должно быть сделано и как, и сколько это будет стоить. Сейчас уже действует рабочая группа при Минпромторге, в которой сопредседателями и координаторами являются "Еврохим" и мы ("Северсталь" – ред.) и которая начала прорабатывать со стороны потребителя эти вопросы", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Алексея Мордашова >>
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ЭкономикаРоссияТайваньЮжная КореяАлексей МордашовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕвроХим
 
 
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