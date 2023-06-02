https://ria.ru/20230602/mikroelektronika-1875729287.html

Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике

Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике - РИА Новости, 02.06.2023

Мордашов предложил создать нацпроект по отечественной микроэлектронике

Создание собственной элементарной базы для микроэлектроники требует огромных инвестиций, но для России в нынешних условиях это должно стать национальной... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:58

2023-06-02T11:58

2023-06-02T12:21

экономика

россия

тайвань

южная корея

алексей мордашов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

еврохим

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Создание собственной элементарной базы для микроэлектроники требует огромных инвестиций, но для России в нынешних условиях это должно стать национальной задачей, здесь нужен масштабный нацпроект, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. "Мы знаем, из чего состоит существующая элементная база - она целиком импортная. Но кто, в какие сроки и с каким ресурсом сможет сделать альтернативу - пока непонятно", - сказал Мордашов. "Нам нужно рассмотреть это как национальную задачу и исходя из этого планировать ресурсы. Почти наверняка речь должна идти о национальном проекте класса освоения атомной энергии или полетов в космос", - считает он. При этом Мордашов признал, что такая задача потребует огромных ресурсов. "Это действительно гигантские инвестиции. Если посмотреть на другие страны, компании, которые создают компонентную базу, например Тайвань, Южная Корея или США – это сотни миллиардов долларов", - сказал он. "Нужно ли нам тоже тратить сотни миллиардов долларов? Непонятно. Бывают ситуации, когда мы слышим про большие траты, которые делают другие, но, погружаясь в тему, мы видим, что можно сделать это и дешевле", - добавил он. По его словам, для России сейчас на первый план выходит другой аспект, который трудно оценить в деньгах. "Мы говорим об экономическом и технологическом суверенитете, который позволит нашей стране жить и развиваться. То есть это производство самых разных систем, из которых состоит наша жизнь: от дорожного движения на улицах до систем безопасности страны", - пояснил он. Без решения этой проблемы, по его мнению, непонятно, как Россия будет жить и развиваться в нынешних условиях. "Первая задача рабочей группы, которая могла бы быть создана, – определиться, что должно быть сделано и как, и сколько это будет стоить. Сейчас уже действует рабочая группа при Минпромторге, в которой сопредседателями и координаторами являются "Еврохим" и мы ("Северсталь" – ред.) и которая начала прорабатывать со стороны потребителя эти вопросы", - заключил он. Читайте полный текст интервью Алексея Мордашова >>

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860115948.html

https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html

россия

тайвань

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, тайвань, южная корея, алексей мордашов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еврохим