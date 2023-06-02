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Совфед порекомендовал разрешить делать корма для животных из просрочки - РИА Новости, 02.06.2023
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12:13 02.06.2023 (обновлено: 12:31 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/korma-1875736403.html
Совфед порекомендовал разрешить делать корма для животных из просрочки
Совфед порекомендовал разрешить делать корма для животных из просрочки - РИА Новости, 02.06.2023
Совфед порекомендовал разрешить делать корма для животных из просрочки
Аграрный комитет Совфеда рекомендует правительству РФ рассмотреть возможность использовать продукты с истекшим сроком годности для изготовления кормов для... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:13
2023-06-02T12:31
общество
россия
совет федерации рф
животные
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Аграрный комитет Совфеда рекомендует правительству РФ рассмотреть возможность использовать продукты с истекшим сроком годности для изготовления кормов для животных, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос внесения изменений... предусматривающих возможность передачи потерявших свои потребительские свойства продуктов питания, в том числе испорченных или с истекшим сроком годности, в переработку для изготовления кормов (и) кормовых добавок для животных", - говорится в документе. Согласно рекомендациям, необходимо внести изменения в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевой продукции" и постановление· правительства РФ, касающееся порядка изъятия из обращения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) ·опасных пищевых продуктов, материалов и изделий.
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общество, россия, совет федерации рф, животные, правительство рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Животные, Правительство РФ
Совфед порекомендовал разрешить делать корма для животных из просрочки

Аграрный комитет Совфеда порекомендовал разрешить делать корма для животных из просрочки

© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"Корм для домашних животных компании "Мираторг"
Корм для домашних животных компании Мираторг
© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"
Корм для домашних животных компании "Мираторг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Аграрный комитет Совфеда рекомендует правительству РФ рассмотреть возможность использовать продукты с истекшим сроком годности для изготовления кормов для животных, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний (есть в распоряжении РИА Новости).
"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос внесения изменений... предусматривающих возможность передачи потерявших свои потребительские свойства продуктов питания, в том числе испорченных или с истекшим сроком годности, в переработку для изготовления кормов (и) кормовых добавок для животных", - говорится в документе.
Согласно рекомендациям, необходимо внести изменения в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевой продукции" и постановление· правительства РФ, касающееся порядка изъятия из обращения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) ·опасных пищевых продуктов, материалов и изделий.
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