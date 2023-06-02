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Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.06.2023
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15:11 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/interesy-1875799275.html
Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле
Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.06.2023
Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле
Россия будет добиваться защиты своих интересов, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное приближение альянса к границам РФ, заявил... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:11
2023-06-02T15:11
в мире
украина
нато
евросоюз
йенс столтенберг
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться защиты своих интересов, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное приближение альянса к границам РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия будет добиваться выполнения своих задач, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО. Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867518376.html
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в мире, украина, нато, евросоюз, йенс столтенберг, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Россия
Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле

Песков: защита интересов и безопасности России исключает расширение НАТО за счет Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться защиты своих интересов, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное приближение альянса к границам РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Россия будет добиваться выполнения своих задач, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО.
Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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В миреУкраинаНАТОЕвросоюзЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковРоссия
 
 
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