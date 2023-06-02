https://ria.ru/20230602/interesy-1875799275.html

Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле

Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.06.2023

Россия будет добиваться защиты своих интересов, заявили в Кремле

Россия будет добиваться защиты своих интересов, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное приближение альянса к границам РФ, заявил... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:11

2023-06-02T15:11

2023-06-02T15:11

в мире

украина

нато

евросоюз

йенс столтенберг

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться защиты своих интересов, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное приближение альянса к границам РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия будет добиваться выполнения своих задач, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО. Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Позже Зеленский заявил, что Украине необходимо в этом году получить приглашения в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867518376.html

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в мире, украина, нато, евросоюз, йенс столтенберг, дмитрий песков, россия