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В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ* - РИА Новости, 02.06.2023
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19:10 02.06.2023 (обновлено: 19:13 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/igil-1875862375.html
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ*
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ* - РИА Новости, 02.06.2023
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ*
Школьницы в Баткенской области на юге Киргизии принесли на последний звонок флаг запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, сообщили РИА РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:10
2023-06-02T19:13
в мире
киргизия
баткенская область
исламское государство
школа
дети
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 2 июн - РИА Новости. Школьницы в Баткенской области на юге Киргизии принесли на последний звонок флаг запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. &quot;Двадцать пятого мая на территории школы имени Чингиза Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвященной выпускникам... обнаружен флаг запрещенной международной террористической организации &quot;Исламское государство&quot;*, - заявил представитель пресс-службы.Как уточнили в госкомитете, в ходе следствия было выявлено, что к размещению флага причастны три выпускницы этой школы. По месту жительства фигуранток прошли обыски, было обнаружено большое количество литературы и видеоматериалов, которые, возможно, относятся к запрещенным религиозным течениям. В настоящее время проводится проверка. Возможно, по ее итогам в отношении выпускниц будет возбуждено уголовное дело.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230524/flag-1873898459.html
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в мире, киргизия, баткенская область, исламское государство, школа, дети
В мире, Киргизия, Баткенская область, Исламское государство, Школа, Дети
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ*

В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг "Исламского государства"

© Sputnik / Жоомарт Ураимов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Киргизии
Сотрудники полиции в Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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Сотрудники полиции в Киргизии. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 2 июн - РИА Новости. Школьницы в Баткенской области на юге Киргизии принесли на последний звонок флаг запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
«

"Двадцать пятого мая на территории школы имени Чингиза Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвященной выпускникам... обнаружен флаг запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*, - заявил представитель пресс-службы.

Как уточнили в госкомитете, в ходе следствия было выявлено, что к размещению флага причастны три выпускницы этой школы. По месту жительства фигуранток прошли обыски, было обнаружено большое количество литературы и видеоматериалов, которые, возможно, относятся к запрещенным религиозным течениям.
В настоящее время проводится проверка. Возможно, по ее итогам в отношении выпускниц будет возбуждено уголовное дело.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине
24 мая, 16:26
 
В миреКиргизияБаткенская областьИсламское государствоШколаДети
 
 
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