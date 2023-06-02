https://ria.ru/20230602/igil-1875862375.html
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ*
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ* - РИА Новости, 02.06.2023
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ*
Школьницы в Баткенской области на юге Киргизии принесли на последний звонок флаг запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, сообщили РИА РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:10
2023-06-02T19:10
2023-06-02T19:13
в мире
киргизия
баткенская область
исламское государство
школа
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 2 июн - РИА Новости. Школьницы в Баткенской области на юге Киргизии принесли на последний звонок флаг запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. "Двадцать пятого мая на территории школы имени Чингиза Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвященной выпускникам... обнаружен флаг запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*, - заявил представитель пресс-службы.Как уточнили в госкомитете, в ходе следствия было выявлено, что к размещению флага причастны три выпускницы этой школы. По месту жительства фигуранток прошли обыски, было обнаружено большое количество литературы и видеоматериалов, которые, возможно, относятся к запрещенным религиозным течениям. В настоящее время проводится проверка. Возможно, по ее итогам в отношении выпускниц будет возбуждено уголовное дело.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230524/flag-1873898459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, баткенская область, исламское государство, школа, дети
В мире, Киргизия, Баткенская область, Исламское государство, Школа, Дети
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг ИГ*
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг "Исламского государства"
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 2 июн - РИА Новости. Школьницы в Баткенской области на юге Киргизии принесли на последний звонок флаг запрещенной террористической организации "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
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"Двадцать пятого мая на территории школы имени Чингиза Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвященной выпускникам... обнаружен флаг запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*, - заявил представитель пресс-службы.
Как уточнили в госкомитете, в ходе следствия было выявлено, что к размещению флага причастны три выпускницы этой школы. По месту жительства фигуранток прошли обыски, было обнаружено большое количество литературы и видеоматериалов, которые, возможно, относятся к запрещенным религиозным течениям.
В настоящее время проводится проверка. Возможно, по ее итогам в отношении выпускниц будет возбуждено уголовное дело.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Источник: на москвичку составили протокол за перекрашенный флаг на машине