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В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников - РИА Новости, 02.06.2023
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15:44 02.06.2023 (обновлено: 19:09 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/gosduma-1875810043.html
В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников
В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников - РИА Новости, 02.06.2023
В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости выступила за сокращение количества домашней работы для учеников. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:44
2023-06-02T19:09
общество
яна лантратова
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости выступила за сокращение количества домашней работы для учеников.С предложением отменить домашние задания в школах и разработать соответствующий закон выступил в пятницу вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков.&quot;Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, считаю, что, безусловно, нужно в этой части&quot;, — сказала Лантратова.По ее словам, из-за большого объема домашней работы дети не успевают заниматься спортом, гулять и общаться с друзьями. Зачастую из-за высокой сложности заданий им приходится ходить к репетиторам.Сокращение объема домашнего задания необходимо и для того, чтобы школьники и их родители могли проводить больше времени друг с другом, добавила Лантратова.
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общество, яна лантратова, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников

В комитете Госдумы выступили за сокращение количества домашней работы для учеников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости выступила за сокращение количества домашней работы для учеников.
С предложением отменить домашние задания в школах и разработать соответствующий закон выступил в пятницу вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков.
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"Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, считаю, что, безусловно, нужно в этой части", — сказала Лантратова.

По ее словам, из-за большого объема домашней работы дети не успевают заниматься спортом, гулять и общаться с друзьями. Зачастую из-за высокой сложности заданий им приходится ходить к репетиторам.
Сокращение объема домашнего задания необходимо и для того, чтобы школьники и их родители могли проводить больше времени друг с другом, добавила Лантратова.
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ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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