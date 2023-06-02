https://ria.ru/20230602/gosduma-1875810043.html

В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников

В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников - РИА Новости, 02.06.2023

В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости выступила за сокращение количества домашней работы для учеников. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:44

2023-06-02T15:44

2023-06-02T19:09

общество

яна лантратова

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости выступила за сокращение количества домашней работы для учеников.С предложением отменить домашние задания в школах и разработать соответствующий закон выступил в пятницу вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков."Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, считаю, что, безусловно, нужно в этой части", — сказала Лантратова.По ее словам, из-за большого объема домашней работы дети не успевают заниматься спортом, гулять и общаться с друзьями. Зачастую из-за высокой сложности заданий им приходится ходить к репетиторам.Сокращение объема домашнего задания необходимо и для того, чтобы школьники и их родители могли проводить больше времени друг с другом, добавила Лантратова.

https://ria.ru/20221110/minprosvescheniya-1830609070.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, яна лантратова, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование