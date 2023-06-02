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В Совфеде обсудят соглашение с Китаем о поставках газа 7 июня - РИА Новости, 02.06.2023
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15:29 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/gaz-1875803785.html
В Совфеде обсудят соглашение с Китаем о поставках газа 7 июня
В Совфеде обсудят соглашение с Китаем о поставках газа 7 июня - РИА Новости, 02.06.2023
В Совфеде обсудят соглашение с Китаем о поставках газа 7 июня
Сенаторы на заседании палаты 7 июня обсудят закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:29
2023-06-02T15:29
экономика
китай
сила сибири — 2
газпром
михаил мишустин
россия
дальнереченск
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании палаты 7 июня обсудят закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. Это межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", КНР - Китайская национальная нефтегазовая компания. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
https://ria.ru/20230523/svyazi-1873639345.html
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китай
россия
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экономика, китай, сила сибири — 2, газпром, михаил мишустин, россия, дальнереченск, в мире, совет федерации рф
Экономика, Китай, Сила Сибири — 2, Газпром, Михаил Мишустин, Россия, Дальнереченск, В мире, Совет Федерации РФ
В Совфеде обсудят соглашение с Китаем о поставках газа 7 июня

В Совфеде обсудят соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту 7 июня

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании палаты 7 июня обсудят закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.
Это межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", КНР - Китайская национальная нефтегазовая компания.
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23 мая, 15:18
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер.
Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
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ЭкономикаКитайСила Сибири — 2ГазпромМихаил МишустинРоссияДальнереченскВ миреСовет Федерации РФ
 
 
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