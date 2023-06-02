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В многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ - РИА Новости, 02.06.2023
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08:53 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/gaz-1875692161.html
В многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ
В многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ - РИА Новости, 02.06.2023
В многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:53
2023-06-02T08:53
происшествия
каспийск
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике. "По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме по ул. Омарова, 18 в г. Каспийске. По прибытии пожарного расчета установлено, что хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже", – говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадал один мужчина, с ожогами он доставлен в больницу. "Разрушений нет, выбиты три окна", – добавили в министерстве.
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каспийск
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происшествия, каспийск, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ

В многоквартирном доме в дагестанском Каспийске взорвался газ, есть пострадавший

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме по ул. Омарова, 18 в г. Каспийске. По прибытии пожарного расчета установлено, что хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадал один мужчина, с ожогами он доставлен в больницу.
"Разрушений нет, выбиты три окна", – добавили в министерстве.
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ПроисшествияКаспийскРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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