https://ria.ru/20230602/eksport-1875719183.html

Россия поднялась на 18-е место в рейтинге экспортеров продовольствия

Россия поднялась на 18-е место в рейтинге экспортеров продовольствия - РИА Новости, 02.06.2023

Россия поднялась на 18-е место в рейтинге экспортеров продовольствия

Россия в 2022 году осталась лидером по экспорту пшеницы, поднялась на 18-е место в мировом рейтинге экспортеров продовольствия, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:25

2023-06-02T11:25

2023-06-02T11:25

экономика

россия

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия в 2022 году осталась лидером по экспорту пшеницы, поднялась на 18-е место в мировом рейтинге экспортеров продовольствия, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на итоговом заседании коллегии Минсельхоза. "Россия уверенно чувствует себя на мировом продовольственном рынке, являясь стабилизирующим поставщиком. Мы поднялись на 18-е место в мировом рейтинге стран-экспортеров продовольствия. И удерживаем первое место по экспорту пшеницы", - сообщила Абрамченко. По ее словам, география российского аграрного экспорта охватывает около 160 стран мира, и правительство уделяет большое внимание поддержке экспорта продовольствия. "В прошлом году 412 российских компаний получили 7 миллиардов рублей субсидий на возмещение части транспортных затрат на общий объем поставок почти 6 миллионов тонн. В этом году благодаря поддержке председателя правительства финансирование этой меры будет увеличено с 7 до 11 миллиардов рублей. Таким образом, мы сможем поддержать экспорт продукции АПК в объеме не менее 7,3 миллиона тонн", - сказала Абрамченко. Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, - и пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. В 2023 году урожай зерна в РФ ожидается в размере 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн. По оценке Минсельхоза, объемы поставок зерна до конца текущего сельхозсезона могут превысить 55 миллионов тонн, в том числе около 45 миллионов тонн по пшенице. Экспорт зерна в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года), по прогнозам Минсельхоза РФ, может составить 50-55 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230523/produkty-1873537616.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)