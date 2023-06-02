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В Петербурге задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске
В Петербурге задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске - РИА Новости, 02.06.2023
В Петербурге задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске
Дезертира, находящегося в федеральном розыске, задержали в Петербурге, ему избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по городу. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:09
2023-06-02T11:09
2023-06-02T11:09
происшествия
россия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Дезертира, находящегося в федеральном розыске, задержали в Петербурге, ему избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по городу. Накануне в полицию Петроградского района поступила информация о том, что у дома 42 по Зверинской улице находится 32-летний петербуржец, объявленный в федеральный розыск как скрывшийся от органов военной прокуратуры РФ по уголовному делу по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). "В этот же день злоумышленник был задержан полицейскими, в отношении него избрана мера пресечения – арест", - сообщили в управлении. Подробности дела не раскрываются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске
В Петербурге задержали и арестовали дезертира, находящегося в федеральном розыске