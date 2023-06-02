https://ria.ru/20230602/chekhiya-1875885928.html

Чехия потребует от России плату за аренду земли, пишут СМИ

Чехия потребует от России плату за аренду земли, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023

Чехия потребует от России плату за аренду земли, пишут СМИ

Чехия намерена потребовать от России оплату аренды земли под дипломатическими и бытовыми зданиями, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на документы МИД... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T23:07

2023-06-02T23:07

2023-06-02T23:26

в мире

чехия

россия

прага

петр фиала

ян липавский

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ПРАГА, 2 июн — РИА Новости. Чехия намерена потребовать от России оплату аренды земли под дипломатическими и бытовыми зданиями, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на документы МИД республики."На земельных участках, за аренду которых чешское государство будет требовать от России оплату, расположены комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге, а также здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно", — говорится в публикации.Правительство Чехии 17 мая отменило девять распоряжений властей социалистической Чехословакии, принятых в 1970-1980-е годы, согласно которым СССР бесплатно предоставили для использования в дипломатических целях участки на территории республики. По данным кабмина страны, Москва сейчас якобы использует эти участки не по их прямому назначению. Исходя из этого, повода для их дальнейшего бесплатного предоставления нет, подчеркнули в правительстве. По словам премьера Чехии Петра Фиалы, его страна будет добиваться от России оплаты аренды участков в том размере, который соответствует району. В свою очередь, глава МИД республики Ян Липавский заявлял, что Прага намерена потребовать от Москвы возврата безосновательного обогащения за последние три года. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились в апреле 2021 года. Тогда Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из-за этого власти Чехии выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. После 24 февраля 2022 года правительство Чехии отозвало разрешение на деятельность в республике российских генконсульств в Брно и Карловых Варах. Кроме того, до марта 2024 года Прага прекратила выдачу туристических виз россиянам. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.

https://ria.ru/20230602/vybory-1875736038.html

https://ria.ru/20230529/chekhiya-1874885794.html

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россия

прага

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, россия, прага, петр фиала, ян липавский