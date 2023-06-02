https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html

Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты - РИА Новости, 02.06.2023

Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

Около 63 процентов пользователей сервиса по планированию путешествий "Авиасейлс" уверены, что авиабилеты всегда лучше бронировать как можно раньше, однако это... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:07

2023-06-02T14:07

2023-06-02T14:07

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 63 процентов пользователей сервиса по планированию путешествий "Авиасейлс" уверены, что авиабилеты всегда лучше бронировать как можно раньше, однако это не всегда так, говорится в исследовании сервиса, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там проанализировали около 700 миллионов запросов пользователей и провели исследование на сайте. ""Правило "чем раньше, тем лучше" работает для путешествий на национальные праздники и в каникулы. Цена по направлению может снизиться ближе к датам поездки, например, если запускают новые рейсы", – рассказали в сервисе. В сервисе отметили, что в целом для полетов по России летом оптимальный период бронирования – за три-шесть недель. А за границу – за два-три месяца. "Это универсальная формула, но по некоторым направлениям бронировать можно и немного позже. Так, из Москвы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды – за 15-40 дней, а в Стамбул, Анталью, Тбилиси, Ереван – как минимум за 40 дней. Из Петербурга в Москву и Минеральные Воды – за 20-40 дней, а в Ереван и Анталью – за 30 дней", – указали эксперты. В компании утверждают, что осенью авиабилеты на внутренние рейсы оптимально покупать за одну-три недели, а за границу – чем раньше, тем лучше. По мнению экспертов, для путешествий зимой по России лучшие цены можно найти за два-три месяца до перелета, за рубеж – за три недели. Перелеты весной лучше планировать за два-три месяца, а для зарубежных направлений – за три месяца и раньше. "Более трети путешественников уверены, что цены отличаются для пользователей iPhone и Android. Несмотря на распространенные мифы, анализ 700 миллионов поисковых запросов показал, что статистически цены на авиабилеты не зависят от дня недели, времени суток и типа девайса, с которого совершен поиск", – сообщили в компании. Там добавили, что цена билетов не меняется и от количества поисков или кликов по направлению. То есть если много раз подряд в короткий промежуток времени поискать авиабилет Москва – Стамбул на одни и те же даты, то цена вряд ли изменится. В сервисе отметили, что путешествия за границу могут быть значительно дешевле, если не привязываться к конкретному аэропорту вылета или прилета. Например, лететь в Турцию из Сочи, а не из Москвы. Но тут нужно учесть время и деньги, которые уйдут на дорогу до альтернативного аэропорта. "Из Сочи есть прямые рейсы в Турцию, ОАЭ, Израиль и Египет. А перелет через Сочи может оказаться дешевле, чем вылет из других российских городов. Например, прямой авиабилет Москва – Тель-Авив стоит 41,3 тысячи рублей. Лететь – восемь часов. Билеты с пересадкой в Сочи на те же даты стоят 9,9 тысячи рублей. Но время в пути увеличится до 12 часов", – рассказали эксперты.

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новости - туризм, москва, сочи, россия, куда можно лететь