https://ria.ru/20230602/ator-1875833565.html

Эксперты заявили, что россияне не экономят на летних поездках по стране

Эксперты заявили, что россияне не экономят на летних поездках по стране - РИА Новости, 02.06.2023

Эксперты заявили, что россияне не экономят на летних поездках по стране

Вопреки ранее сделанным прогнозам экспертов, россияне, при общем сокращении расходов, не стали экономить на поездках по стране в 2023 году, половина туров на... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:40

2023-06-02T17:40

2023-06-02T17:40

туризм

россия

новости - туризм

краснодарский край

санкт-петербург

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861892966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af5c70554fbcb3937aecfc236401cfa0.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Вопреки ранее сделанным прогнозам экспертов, россияне, при общем сокращении расходов, не стали экономить на поездках по стране в 2023 году, половина туров на лето уже раскуплена, сообщили в АТОР."В этом году очень ранний старт продаж: объемы января вышли на весенне-летний уровень", – рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.По его словам, сейчас у такого крупного туроператора, как "Дельфин", продано почти 50 процентов путевок на лето, и эти данные можно смело распространить на весь рынок. Объемы продаж туров по России превзошли ожидания экспертов АТОР, которые в конце прошлого года прогнозировали значительное снижение интереса к поездкам."Объяснение чисто психологическое: вероятно, люди решили: последний раз живем, давайте отдыхать! И это удивительно", – считает эксперт. Он отмечает, что экономически туризм в 2023 году в этом плане серьезно отличается от других рынков: в остальном люди взяли курс на сбережение.При этом Ромашкин отмечает, что новых "звезд" на туристическом небосклоне не появилось: "Лидеры все те же, что были и раньше".Рост продаж летних туров на курорты Краснодарского края составил плюс 27 процентов к прошлому году, на 25 процентов более интенсивно раскупают Кавминводы, на 11 процентов популярнее стал Санкт-Петербург и на 19 процентов – Москва. Проседает Крым: минус 31 процент к прошлому году.Самая яркая динамика спроса – у Дагестана. Продажи туров по этому направлению с января по май 2023 года на 66 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.Средний рост стоимости туристических путевок по России, по прогнозам туроператоров, составляет около 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html

россия

краснодарский край

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новости - туризм, краснодарский край, санкт-петербург, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм