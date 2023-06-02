https://ria.ru/20230602/ator-1875601110.html

Эксперты назвали самые популярные курорты у организованных туристов

Эксперты назвали самые популярные курорты у организованных туристов - РИА Новости, 02.06.2023

Эксперты назвали самые популярные курорты у организованных туристов

Эксперты назвали самые популярные курорты у организованных туристов, в лидерах – Краснодарский край, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T02:38

2023-06-02T02:38

2023-06-02T02:38

туризм

новости - туризм

россия

краснодарский край

сочи

coral travel

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные курорты у организованных туристов, в лидерах – Краснодарский край, сообщает АТОР.Специалисты провели исследование структуры и объемов бронирования по России у ведущих туроператоров с заездами с 1 июня по 31 августа. Количество поездок на российские курорты России летом 2023 года более чем в три раза превысит аналогичный показатель для зарубежных туров.В ТОП-5 самых бронируемых направлений входят Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик) с долей 58 процентов, Кавминводы (девять процентов), Санкт-Петербург (девять процентов), Дагестан и Северный Кавказ (восемь процентов).У Крыма пока четыре процента. При этом в АЛЕАН полагают, что в течение сезона доля направления может вырасти.Кроме ведущей пятерки в ТОП-10 самых бронируемых на лето 2023 года у туроператоров вошли Москва и Подмосковье, Калининград, Казань, Алтай, автобусные туры.Если говорить об общем объеме поездок, включая и самостоятельных туристов, и пакетных, то в АТОР отметили, что в России за три летних месяца 2023 года только на морские курорты и в республики Кавказа может быть зафиксировано около 15 миллионов турпоездок, что на 15 процентов больше, чем прошлым летом.Путевки по России у Coral Travel, PEGAS Touristik, FUN&SUN, "Интурист", федеральной сети турагентств "1001 Тур" сейчас занимают второе место после Турции с долями от 17 до 41 процента. Прирост летних бронирований российских курортов в этом году по сравнению с 2022-м составил у многопрофильных туроператоров от +15 до +80 процентов.

https://ria.ru/20230531/turist-1875386785.html

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новости - туризм, россия, краснодарский край, сочи, coral travel, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, отдых в россии