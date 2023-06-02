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Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей
Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.06.2023
Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей
Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:38
2023-06-02T11:38
2023-06-02T11:38
экономика
россия
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
донецкая область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. "В прошлом году впервые государственную поддержку в объеме 3 миллиарда рублей получили аграрии Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это позволило обеспечить сбор зерновых, зернобобовых культур и рапса на площади более 98%. Произвести сев озимых культур под урожай текущего года на площади 1,3 миллиона гектаров. И главное – удовлетворить внутренние потребности регионов в продукции растениеводства", - рассказала Абрамченко на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ. "В текущем году совокупный объем господдержки запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей. Это в том числе субсидии на выращивание сельхозкультур - зерна, картофеля и овощей, производство молока и поддержку предприятий хлебопекарной промышленности", - добавила она. По словам вице-премьера, важно поддержать занятость на селе в новых регионах, на эту меру поддержки в текущем году направят 952 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230525/oroshenie-1874147092.html
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россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
донецкая область
луганская область
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Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей
Абрамченко: Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей