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Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.06.2023
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11:38 02.06.2023
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Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей
Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.06.2023
Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей
Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:38
2023-06-02T11:38
экономика
россия
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
донецкая область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. "В прошлом году впервые государственную поддержку в объеме 3 миллиарда рублей получили аграрии Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это позволило обеспечить сбор зерновых, зернобобовых культур и рапса на площади более 98%. Произвести сев озимых культур под урожай текущего года на площади 1,3 миллиона гектаров. И главное – удовлетворить внутренние потребности регионов в продукции растениеводства", - рассказала Абрамченко на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ. "В текущем году совокупный объем господдержки запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей. Это в том числе субсидии на выращивание сельхозкультур - зерна, картофеля и овощей, производство молока и поддержку предприятий хлебопекарной промышленности", - добавила она. По словам вице-премьера, важно поддержать занятость на селе в новых регионах, на эту меру поддержки в текущем году направят 952 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230525/oroshenie-1874147092.html
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россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
донецкая область
луганская область
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экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, донецкая область, луганская область, лнр, днр, херсонская область
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Луганская область, ЛНР, ДНР, Херсонская область
Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей

Абрамченко: Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкТрактор работает на поле фермерского хозяйства в Мелитопольском районе.
Трактор работает на поле фермерского хозяйства в Мелитопольском районе. - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Трактор работает на поле фермерского хозяйства в Мелитопольском районе.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"В прошлом году впервые государственную поддержку в объеме 3 миллиарда рублей получили аграрии Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это позволило обеспечить сбор зерновых, зернобобовых культур и рапса на площади более 98%. Произвести сев озимых культур под урожай текущего года на площади 1,3 миллиона гектаров. И главное – удовлетворить внутренние потребности регионов в продукции растениеводства", - рассказала Абрамченко на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ.
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"В текущем году совокупный объем господдержки запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей. Это в том числе субсидии на выращивание сельхозкультур - зерна, картофеля и овощей, производство молока и поддержку предприятий хлебопекарной промышленности", - добавила она.
По словам вице-премьера, важно поддержать занятость на селе в новых регионах, на эту меру поддержки в текущем году направят 952 миллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Луганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьЛуганская областьЛНРДНРХерсонская область
 
 
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