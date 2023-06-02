https://ria.ru/20230602/apk-1875723498.html

Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей

Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.06.2023

Россия направит на поддержку АПК новых регионов 4,5 миллиарда рублей

Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:38

2023-06-02T11:38

2023-06-02T11:38

экономика

россия

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

донецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791422129_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_f76436efc71b2bfe295ae5885fa5ca7e.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совокупный объем господдержки АПК новых российских регионов в 2023 году запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. "В прошлом году впервые государственную поддержку в объеме 3 миллиарда рублей получили аграрии Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это позволило обеспечить сбор зерновых, зернобобовых культур и рапса на площади более 98%. Произвести сев озимых культур под урожай текущего года на площади 1,3 миллиона гектаров. И главное – удовлетворить внутренние потребности регионов в продукции растениеводства", - рассказала Абрамченко на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ. "В текущем году совокупный объем господдержки запланирован на уровне 4,5 миллиарда рублей. Это в том числе субсидии на выращивание сельхозкультур - зерна, картофеля и овощей, производство молока и поддержку предприятий хлебопекарной промышленности", - добавила она. По словам вице-премьера, важно поддержать занятость на селе в новых регионах, на эту меру поддержки в текущем году направят 952 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230525/oroshenie-1874147092.html

https://ria.ru/20230602/eksport-1875719183.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

донецкая область

луганская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, донецкая область, луганская область, лнр, днр, херсонская область