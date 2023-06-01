https://ria.ru/20230601/zerno-1875443182.html

Россия закрепляется на новых рынках как надежный поставщик зерна

Россия закрепляется на новых рынках как надежный поставщик зерна - РИА Новости, 01.06.2023

Россия закрепляется на новых рынках как надежный поставщик зерна

Россия, несмотря на введенные в прошлом году санкции, продолжает выполнять обязательства надежного поставщика зерновых, закрепляясь благодаря этому и на новых... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T03:41

2023-06-01T03:41

2023-06-01T03:41

экономика

россия

азия

турция

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия, несмотря на введенные в прошлом году санкции, продолжает выполнять обязательства надежного поставщика зерновых, закрепляясь благодаря этому и на новых рынках, российская пшеница уже перестала торговаться с дисконтом к европейской, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. "Нам осталось вывезти, исходя из квоты (на экспорт зерна в 25,5 миллиона тонн - ред.), порядка 3 миллионов тонн пшеницы. Экспорт в этом сезоне (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года - ред.) может составить порядка 61-61,5 миллиона тонн зерновых, включая 52 миллиона тонн пшеницы", - cчитает Тюрина, обращая внимание на очень активные отгрузки в весенний период, максимальные за шесть лет. Например, по итогам мая РФ поставила на внешние рынки 4,9 миллиона тонн пшеницы, за апрель – 5 миллионов, за март – 5,2 миллиона тонн: по словам Тюриной, активный спрос идет со стороны как постоянных покупателей, так и тех стран, куда в прошлом сезоне экспорта российского зерна не было. "Мы перешли в категорию надежного поставщика, который, несмотря на санкции, выполняет обязательства по поставкам. У нас появились новые покупатели, и думаю, пришли они надолго. Цена нашей пшеницы на уровне европейской, без дисконта, а спрос на нее сохраняется, потому что на первый план выходят предпочтения покупателя и рост репутации России как надежного поставщика в страны Азии и Африки", - подчеркнула эксперт. Например, по итогам мая в 4,5 раза по сравнению с маем прошлого года выросли отгрузки российской пшеницы в Турцию - до 915 тысяч тонн, более чем в 3,5 раза – в Египет (637 тысяч тонн), начались поставки в Йемен, куда в прошлом сезоне не грузили – 303 тысячи тонн. Кроме того, по данным РЗС, ушли большие объемы в Бразилию, Бангладеш и Оман (в мае прошлого сезона пшеница из РФ туда не поставлялась), начались поставки в Мексику, выросли - в Мозамбик, Тунис, Сенегал и Руанду. "В категорию постоянных покупателей перешел Алжир – рост поставок пшеницы туда в 6,5 раза. В Танзанию, куда в прошлом сезоне не отгружали, поставлено более 100 тысяч тонн. Отгрузки в Израиль май к маю выросли больше чем в три раза, в Саудовскую Аравию – в 3,6 раза", - перечисляет Тюрина. По малой воде Она обратила внимание, что в мае, на фоне роста спроса на российское зерно, в несколько раз выросли поставки не только через такие крупные порты, как Новороссийск, Туапсе или Ростов, но также активизировались или возобновились через небольшие: Тольятти, Волгоград, Балаково, Самара, Зарубино. "Вдобавок начали активизироваться поставки через Дальний Восток - 28 тысяч тонн, плюс 90%, выросли отгрузки через Калининград. В целом если в мае прошлого сезона мы грузили через 24 порта, то в этом – через 43", - заметила эксперт. Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, - и пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. В 2023 году урожай зерна в РФ ожидается в размере 123 миллионов тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн. Что касается официальных оценок экспорта, то объемы поставок зерна до конца текущего сельхозсезона могут превысить 55 миллионов тонн, в том числе около 45 миллионов тонн по пшенице. Экспорт зерна в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года), по прогнозам Минсельхоза РФ, может составить 50-55 миллионов тонн. "Последнее время есть четкое понимание, что экспортный потенциал в следующем сезоне будет меньше, и потому вполне возможно увеличение цены (мировой на российскую пшеницу - ред.). Кроме того, экспорт украинской пшеницы в следующем сезоне будет ниже, а некоторое увеличение поставок европейской пшеницы не покроет возможное снижение наших", - замечает Тюрина. Эффект пошлины В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли. Правительство РФ на прошлой неделе утвердило новые цены отсечения в формуле расчета экспортной пошлины: с 1 июня базовые цены составляют 17 тысяч рублей за тонну для пшеницы и меслина (раньше – 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы - 15 875 рублей (раньше – 13 875 рублей). "Повышение базовой цены позволит снизить рублевую пошлину на 1 300 рублей, до примерно 3 300 рублей или на 15-16 долларов - до порядка 40 долларов. В долгосрочной перспективе это повысило бы ценовую конкурентоспособность нашей пшеницы, но так как невыбранной экспортной квоты остался небольшой объем, в июне не будет иметь решающего значения", - считает Тюрина. Что касается следующего экспортного сезона, то снижение пошлины в условиях ожидаемого сокращения урожая и экспортного потенциала позволит, по ее мнению, сохранить ценовую конкурентоспособность российской пшеницы. Поспособствовать увеличению поставок на экспорт в новом сельхозсезоне могут высокие, на фоне рекордного урожая, запасы зерна, добавила Тюрина: по ее оценке, к 1 июля они могут составить порядка 25 миллионов тонн, почти на 40% выше, чем в начале уходящего сезона.

https://ria.ru/20230528/zerno-1874618175.html

https://ria.ru/20230531/zerno-1875383494.html

https://ria.ru/20230525/zerno-1873982867.html

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экономика, россия, азия, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)