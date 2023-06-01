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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Сахалине
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Сахалине - РИА Новости, 01.06.2023
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Сахалине
Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали сейсмологи утром в четверг на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:43
2023-06-01T03:43
2023-06-01T03:43
происшествия
сахалин
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали сейсмологи утром в четверг на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,5 произошло 1 июня в 09.44 (01.44 мск). Эпицентр находился в 7 километрах восточнее села Рощино в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 7 километров", – уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители села Онор в Смирныховском районе.
https://ria.ru/20230601/zemletryasenie-1875434866.html
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происшествия, сахалин, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Сахалине
Сахалинский филиал РАН: на острове произошло землетрясение магнитудой 3,5