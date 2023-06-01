https://ria.ru/20230601/zaes-1875545179.html

Москва ждет от Киева соблюдения пяти пунктов о ядерной безопасности на ЗАЭС

Москва ждет от Киева соблюдения пяти пунктов о ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 01.06.2023

Москва ждет от Киева соблюдения пяти пунктов о ядерной безопасности на ЗАЭС

Москва ждет от Киева, что он будет соблюдать сформулированные МАГАТЭ пять пунктов о ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постоянный... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:41

2023-06-01T14:41

2023-06-01T15:07

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ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Москва ждет от Киева, что он будет соблюдать сформулированные МАГАТЭ пять пунктов о ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Разумеется, мы ожидаем, что Киев будет соблюдать сформулированные гендиректором МАГАТЭ и озвученные им в Совете Безопасности ООН 30 мая пять пунктов, касающихся ядерной безопасности на ЗАЭС", - сказал постпред.Он отметил, что в ходе заседания СБ ООН украинский постпред уклонился от выражения поддержки пяти пунктов Рафаэля Гросси, включая пункт 1, где речь идет о недопустимости любых нападений на ЗАЭС."Он лишь принял эти пункты к сведению. При этом, правда, заявил, что украинская сторона никогда не прибегнет к действиям, которые могут привести к ядерной аварии на станции. Жизнь покажет, насколько это заявление соответствует действительности", - заключил собеседник агентства.Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503684.html

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