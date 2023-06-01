https://ria.ru/20230601/zaes-1875495924.html

Украина не поддержала предложение Гросси по ЗАЭС, заявил Лихачев

Украина не поддержала предложение Гросси по ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023

Украина не поддержала предложение Гросси по ЗАЭС, заявил Лихачев

Украина де-факто не поддержала предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности ЗАЭС, складывается опасение, что она зарезервировала за собой... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:13

2023-06-01T12:13

2023-06-01T12:13

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Украина де-факто не поддержала предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности ЗАЭС, складывается опасение, что она зарезервировала за собой право возможного нападения на станцию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил, что Гроссии обозначил пять принципов, к которым он просит присоединиться и разделить с точки зрения решения проблемы безопасности: в частности, это ненападение на станцию, ненападение со станции, сохранение неприкосновенности всех ЛЭП, обеспечение работоспособности всего оборудования, включая резервное, не прямое, не косвенное не нарушение этих принципов, включая работу с персоналом. "При общем позитивном фоне обсуждения предложений Гросси на Совбезе ООН хотел бы отметить, что де-факто украинская сторона эти предложения в чистом виде не поддержала. И у меня, например, складывается опасение, что не поддержав напрямую эти принципы, ну, в общем, киевский режим зарезервировал за собой право возможного нападения на станцию", - сказал он журналистам в кулуарах ЦИПР-2023.

https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оон, украина