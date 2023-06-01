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Украина не поддержала предложение Гросси по ЗАЭС, заявил Лихачев
Украина не поддержала предложение Гросси по ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023
Украина не поддержала предложение Гросси по ЗАЭС, заявил Лихачев
Украина де-факто не поддержала предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности ЗАЭС, складывается опасение, что она зарезервировала за собой... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:13
2023-06-01T12:13
2023-06-01T12:13
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
оон
украина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Украина де-факто не поддержала предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности ЗАЭС, складывается опасение, что она зарезервировала за собой право возможного нападения на станцию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил, что Гроссии обозначил пять принципов, к которым он просит присоединиться и разделить с точки зрения решения проблемы безопасности: в частности, это ненападение на станцию, ненападение со станции, сохранение неприкосновенности всех ЛЭП, обеспечение работоспособности всего оборудования, включая резервное, не прямое, не косвенное не нарушение этих принципов, включая работу с персоналом. "При общем позитивном фоне обсуждения предложений Гросси на Совбезе ООН хотел бы отметить, что де-факто украинская сторона эти предложения в чистом виде не поддержала. И у меня, например, складывается опасение, что не поддержав напрямую эти принципы, ну, в общем, киевский режим зарезервировал за собой право возможного нападения на станцию", - сказал он журналистам в кулуарах ЦИПР-2023.
https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оон, украина
Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ООН, Украина
Украина не поддержала предложение Гросси по ЗАЭС, заявил Лихачев
Лихачев: Украина де-факто не поддержала предложение Гросси по безопасности ЗАЭС