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В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС - РИА Новости, 01.06.2023
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00:33 01.06.2023 (обновлено: 00:58 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zaes-1875434451.html
В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС
В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС - РИА Новости, 01.06.2023
В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС
Усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища стало необходимой мерой, так как Киев ставит мир на грань ядерной... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T00:33
2023-06-01T00:58
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
запорожская область
владимир рогов
сергей кислица
сергей шойгу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища стало необходимой мерой, так как Киев ставит мир на грань ядерной катастрофы, заявил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что его страна якобы никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на атомной электростанции."Все эти заявления представителей киевского режима — от лукавого. Украинская сторона уже не один раз ставила мир на грань ядерной катастрофы, обстреливая атомную станцию. Гарантировать ее защиту от террористического режима Зеленского может только российская сторона. Поэтому усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища является оправданными и необходимыми мерами", — подчеркнул Рогов.По его словам, киевские власти сохраняют планы по десантной операции с целью форсирования Каховского водохранилища в районе Энергодара и захвата атомной станции.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html
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энергодар, россия, запорожская область, владимир рогов, сергей кислица, сергей шойгу, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Сергей Кислица, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Безопасность
В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС

Рогов: усиление защиты периметра АЭС является необходимой мерой ввиду планов Киева

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища стало необходимой мерой, так как Киев ставит мир на грань ядерной катастрофы, заявил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что его страна якобы никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на атомной электростанции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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"Все эти заявления представителей киевского режима — от лукавого. Украинская сторона уже не один раз ставила мир на грань ядерной катастрофы, обстреливая атомную станцию. Гарантировать ее защиту от террористического режима Зеленского может только российская сторона. Поэтому усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища является оправданными и необходимыми мерами", — подчеркнул Рогов.
По его словам, киевские власти сохраняют планы по десантной операции с целью форсирования Каховского водохранилища в районе Энергодара и захвата атомной станции.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияЗапорожская областьВладимир РоговСергей КислицаСергей ШойгуЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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