https://ria.ru/20230601/zaes-1875434451.html

В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС

В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС - РИА Новости, 01.06.2023

В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС

Усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища стало необходимой мерой, так как Киев ставит мир на грань ядерной... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T00:33

2023-06-01T00:33

2023-06-01T00:58

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

запорожская область

владимир рогов

сергей кислица

сергей шойгу

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197894_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_866cafea910263c19b7b349b44ed21d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища стало необходимой мерой, так как Киев ставит мир на грань ядерной катастрофы, заявил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что его страна якобы никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на атомной электростанции."Все эти заявления представителей киевского режима — от лукавого. Украинская сторона уже не один раз ставила мир на грань ядерной катастрофы, обстреливая атомную станцию. Гарантировать ее защиту от террористического режима Зеленского может только российская сторона. Поэтому усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища является оправданными и необходимыми мерами", — подчеркнул Рогов.По его словам, киевские власти сохраняют планы по десантной операции с целью форсирования Каховского водохранилища в районе Энергодара и захвата атомной станции.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html

https://ria.ru/20230531/bezopasnost-1875407426.html

энергодар

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, россия, запорожская область, владимир рогов, сергей кислица, сергей шойгу, запорожская аэс, безопасность