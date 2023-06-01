https://ria.ru/20230601/yuar-1875462201.html
Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине
Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что направляет четырех министров в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:45
2023-06-01T09:45
2023-06-01T09:45
в мире
россия
украина
юар
сирил рамафоса
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что направляет четырех министров в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и позиции ЮАР по конфликту на Украине. Как заявил Рамафоса во время выступления в четверг, ЮАР работает над созданием более инклюзивного, представительного и справедливого мирового порядка. "В связи с этим я вновь направлю министра международных отношений и сотрудничества, министра торговли и конкуренции, министра финансов и министра в администрации президента в качестве своих посланников в страны G7 для разъяснения нашей миротворческой миссии и решения различных дипломатических вопросов", - приводит телеканал SABC слова Рамафосы. Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20230531/lavrov-1875405863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, юар, сирил рамафоса, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, ЮАР, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине
Президент ЮАР Рамафоса отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что направляет четырех министров в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и позиции ЮАР по конфликту на Украине.
Как заявил Рамафоса во время выступления в четверг, ЮАР работает над созданием более инклюзивного, представительного и справедливого мирового порядка.
"В связи с этим я вновь направлю министра международных отношений и сотрудничества, министра торговли и конкуренции, министра финансов и министра в администрации президента в качестве своих посланников в страны G7 для разъяснения нашей миротворческой миссии и решения различных дипломатических вопросов", - приводит телеканал SABC слова Рамафосы.
Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине
является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин
, и Владимир Зеленский
.
Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС