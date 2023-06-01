https://ria.ru/20230601/yuar-1875462201.html

Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине

Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине - РИА Новости, 01.06.2023

Лидер ЮАР отправил министров в страны G7 для объяснения позиции по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что направляет четырех министров в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:45

2023-06-01T09:45

2023-06-01T09:45

в мире

россия

украина

юар

сирил рамафоса

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что направляет четырех министров в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и позиции ЮАР по конфликту на Украине. Как заявил Рамафоса во время выступления в четверг, ЮАР работает над созданием более инклюзивного, представительного и справедливого мирового порядка. "В связи с этим я вновь направлю министра международных отношений и сотрудничества, министра торговли и конкуренции, министра финансов и министра в администрации президента в качестве своих посланников в страны G7 для разъяснения нашей миротворческой миссии и решения различных дипломатических вопросов", - приводит телеканал SABC слова Рамафосы. Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230531/lavrov-1875405863.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, юар, сирил рамафоса, владимир путин, владимир зеленский