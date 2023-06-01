https://ria.ru/20230601/vks-1875644412.html

ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище

ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище - РИА Новости, 01.06.2023

ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище

ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:49

2023-06-01T19:49

2023-06-01T20:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в 4.45 подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа были усилены бронегруппой. В 4.57 нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище. С 6.05 до 6.45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва на территорию Российской Федерации из районов Плетеневки и Волчанска."С 7.00 до 9.50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины