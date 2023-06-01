https://ria.ru/20230601/vks-1875644412.html
ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище
ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище - РИА Новости, 01.06.2023
ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище
ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:49
2023-06-01T19:49
2023-06-01T20:04
специальная военная операция на украине
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воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в 4.45 подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа были усилены бронегруппой. В 4.57 нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище. С 6.05 до 6.45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва на территорию Российской Федерации из районов Плетеневки и Волчанска."С 7.00 до 9.50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВКС России утром ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище
Минобороны: ВКС России утром 1 июня ударили по резервам ВСУ в районах Огурцово и Гатище