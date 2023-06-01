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Российским водителям рассказали, что нужно для въезда в Евросоюз - РИА Новости, 01.06.2023
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11:42 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vezd-1875488625.html
Российским водителям рассказали, что нужно для въезда в Евросоюз
Российским водителям рассказали, что нужно для въезда в Евросоюз - РИА Новости, 01.06.2023
Российским водителям рассказали, что нужно для въезда в Евросоюз
Двусторонние соглашения между Россией и Евросоюзом о взаимном признании страховых сертификатов "Зеленая карта" перестали действовать с 1 июня, теперь для въезда РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:42
2023-06-01T11:42
авто
швейцария
российский союз автостраховщиков
осаго
великобритания
россия
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двусторонние соглашения между Россией и Евросоюзом о взаимном признании страховых сертификатов "Зеленая карта" перестали действовать с 1 июня, теперь для въезда в Евросоюз, Швейцарию или Великобританию водителям нужно получить на пунктах пропуска полис приграничного страхования страны, в которую они въезжают, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). "С 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных Российским союзом автостраховщиков с бюро (союзами) автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов "Зеленая карта", - говорится в сообщении. В связи с этим для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО. "Претензии потерпевших по ДТП, произошедшим до 1 июня 2023 года, подлежат урегулированию в стандартном порядке", - отметили в РСА. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230410/zapret-1864306030.html
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авто, швейцария, российский союз автостраховщиков, осаго, великобритания, россия, в мире
Авто, Швейцария, Российский союз автостраховщиков, ОСАГО, Великобритания, Россия, В мире
Российским водителям рассказали, что нужно для въезда в Евросоюз

РСА: российским водителям для въезда в ЕС теперь нужен полис приграничного страхования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двусторонние соглашения между Россией и Евросоюзом о взаимном признании страховых сертификатов "Зеленая карта" перестали действовать с 1 июня, теперь для въезда в Евросоюз, Швейцарию или Великобританию водителям нужно получить на пунктах пропуска полис приграничного страхования страны, в которую они въезжают, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).
"С 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных Российским союзом автостраховщиков с бюро (союзами) автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов "Зеленая карта", - говорится в сообщении.
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В связи с этим для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.
"Претензии потерпевших по ДТП, произошедшим до 1 июня 2023 года, подлежат урегулированию в стандартном порядке", - отметили в РСА.
Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений, добавили в пресс-службе.
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