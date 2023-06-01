https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503684.html
Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины
Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины - РИА Новости, 01.06.2023
Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что всю Украину нужно "освобождать от киевского режима", иначе эта территория станет "потенциальным плацдармом для... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:34
2023-06-01T12:34
2023-06-01T12:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
денис пушилин
владимир путин
нато
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что всю Украину нужно "освобождать от киевского режима", иначе эта территория станет "потенциальным плацдармом для следующего нападения на Россию". "Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию. Нужно ли куда-то отдать какую-то часть территории? Нет, не разбазаривайте территории, они очень дорогой ценой доставались для Советского Союза", - сказал Пушилин в рамках форума "Какая Украина нам нужна?", который проходит в Москве. "Самое страшное, что если мы оставим даже часть (территории Украины - ред.) или передадим какую-то освобожденную территорию другим государствам, это будет тот плацдарм для следующей атаки на Россию. Это точно абсолютно", - подчеркнул врио главы ДНР. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, украина, денис пушилин, владимир путин, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, НАТО, Донецкая Народная Республика
Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины