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Генсек НАТО прокомментировал удары Киева по территории России
Генсек НАТО прокомментировал удары Киева по территории России - РИА Новости, 01.06.2023
Генсек НАТО прокомментировал удары Киева по территории России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории РФ, заявил, что Украина реализует свое право защищаться. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:56
2023-06-01T09:56
2023-06-01T09:57
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нато
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атака украинских беспилотников на москву
московская область (подмосковье)
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории РФ, заявил, что Украина реализует свое право защищаться. "Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать "возможные атаки Украины на территории России" и, в частности, в Москве. Столтенберг, принимающий участие в неформальной встрече глав МИД стран альянса, добавил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется". "Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта. У НАТО в этом вопросе есть две важных задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины", - пояснил генсек альянса. В Кремле заметили, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Песков заявлял, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875342623.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, москва, атака украинских беспилотников на москву, московская область (подмосковье)
В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Москва, Атака украинских беспилотников на Москву, Московская область (Подмосковье)
Генсек НАТО прокомментировал удары Киева по территории России
Генсек НАТО Столтенберг после ударов по России заявил, что Украина имеет право защищаться