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Илон Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter - РИА Новости, 01.06.2023
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22:26 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/twitter-1875662583.html
Илон Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter
Илон Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter - РИА Новости, 01.06.2023
Илон Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter
Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил в четверг планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети, об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:26
2023-06-01T22:26
в мире
технологии
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил в четверг планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети, об этом он написал в Twitter. "Правда", - написал предприниматель, комментируя сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнего названия соцсети и логотипа в виде синей птички может появиться буква Х. Ранее в апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., которую Маск зарегистрировал в Неваде в марте текущего года. В среду интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а "Х" может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной задумки соцсети в качестве инструмента для обмена короткими сообщениями. "Я думаю, что Twitter может быть неправильным брендом для этого", - отметил Маск в интервью. Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
https://ria.ru/20230601/twitter-1875415369.html
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
Илон Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter

Илон Маск подтвердил планы ребрендинга ​​соцсети Twitter в "Х"

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил в четверг планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети, об этом он написал в Twitter.
"Правда", - написал предприниматель, комментируя сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнего названия соцсети и логотипа в виде синей птички может появиться буква Х.
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Ранее в апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., которую Маск зарегистрировал в Неваде в марте текущего года.
В среду интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а "Х" может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной задумки соцсети в качестве инструмента для обмена короткими сообщениями. "Я думаю, что Twitter может быть неправильным брендом для этого", - отметил Маск в интервью.
Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
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