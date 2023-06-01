https://ria.ru/20230601/tribunal-1875559057.html
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине
В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:15
2023-06-01T15:15
2023-06-01T15:15
константин косачев
совет федерации рф
украина
гаага
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев. Я лично убежденный сторонник того, чтобы создать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине", - сказал политик в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По словам законодателя, такой международный трибунал следует создать по типу того, что пытаются сотворить в Гааге. "Эта тема абсолютно актуальная, абсолютно прикладная, и мы сейчас такие предложения готовим", - сказал он.
https://ria.ru/20230520/tribunal-1873158186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин косачев, совет федерации рф, украина, гаага
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Украина, Гаага
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине
Косачев: в Совфеде готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Я лично убежденный сторонник того, чтобы создать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине", - сказал политик в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
По словам законодателя, такой международный трибунал следует создать по типу того, что пытаются сотворить в Гааге
.
"Эта тема абсолютно актуальная, абсолютно прикладная, и мы сейчас такие предложения готовим", - сказал он.
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