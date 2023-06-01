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В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
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15:15 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/tribunal-1875559057.html
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине
В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:15
2023-06-01T15:15
константин косачев
совет федерации рф
украина
гаага
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев. Я лично убежденный сторонник того, чтобы создать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине", - сказал политик в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По словам законодателя, такой международный трибунал следует создать по типу того, что пытаются сотворить в Гааге. "Эта тема абсолютно актуальная, абсолютно прикладная, и мы сейчас такие предложения готовим", - сказал он.
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константин косачев, совет федерации рф, украина, гаага
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Украина, Гаага
В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине

Косачев: в Совфеде готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Я лично убежденный сторонник того, чтобы создать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине", - сказал политик в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
По словам законодателя, такой международный трибунал следует создать по типу того, что пытаются сотворить в Гааге.
"Эта тема абсолютно актуальная, абсолютно прикладная, и мы сейчас такие предложения готовим", - сказал он.
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Константин КосачевСовет Федерации РФУкраинаГаага
 
 
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