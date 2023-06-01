https://ria.ru/20230601/tribunal-1875559057.html

В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине

В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине - РИА Новости, 01.06.2023

В СФ готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине

В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:15

2023-06-01T15:15

2023-06-01T15:15

константин косачев

совет федерации рф

украина

гаага

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совете Федерации готовят предложение по созданию международного трибунала по Украине, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев. Я лично убежденный сторонник того, чтобы создать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине", - сказал политик в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По словам законодателя, такой международный трибунал следует создать по типу того, что пытаются сотворить в Гааге. "Эта тема абсолютно актуальная, абсолютно прикладная, и мы сейчас такие предложения готовим", - сказал он.

https://ria.ru/20230520/tribunal-1873158186.html

украина

гаага

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2023

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константин косачев, совет федерации рф, украина, гаага