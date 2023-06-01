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В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023
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10:20 01.06.2023 (обновлено: 10:26 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/trevoga-1875467754.html
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:20
2023-06-01T10:26
в мире
киев
киевская область
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в четверг тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской. Позже ее отменили.Повторно сигнал тревоги прозвучал в Киеве и области в 10.15, распространившись следом на Черниговскую область.Воздушная тревога в Киеве в последние несколько недель звучит почти каждый день.
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в мире, киев, киевская область, украина
В мире, Киев, Киевская область, Украина
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области второй раз за утро объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в четверг тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской. Позже ее отменили.
Повторно сигнал тревоги прозвучал в Киеве и области в 10.15, распространившись следом на Черниговскую область.
Воздушная тревога в Киеве в последние несколько недель звучит почти каждый день.
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На западе Украины объявили воздушную тревогу
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