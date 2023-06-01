https://ria.ru/20230601/trevoga-1875467754.html

В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023

В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:20

2023-06-01T10:20

2023-06-01T10:26

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в четверг тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской. Позже ее отменили.Повторно сигнал тревоги прозвучал в Киеве и области в 10.15, распространившись следом на Черниговскую область.Воздушная тревога в Киеве в последние несколько недель звучит почти каждый день.

https://ria.ru/20230601/trevoga-1875453105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, киевская область, украина