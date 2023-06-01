https://ria.ru/20230601/trevoga-1875451596.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:38
2023-06-01T07:38
2023-06-01T07:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 01 июн — РИА Новости. В Киеве и области объявили воздушную, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Незадолго до этого она прозвучала в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.Сигнал тревоги в столице прозвучал в 7.29, а через несколько минут охватил всю область.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230601/obstrely-1875436938.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу