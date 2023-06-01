https://ria.ru/20230601/trevoga-1875450341.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:16
2023-06-01T07:16
2023-06-01T07:35
специальная военная операция на украине
киев
россия
в мире
полтавская область
сумская область
харьковская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Полтавской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 7.02 (совпадает с мск). Через минуту тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230601/vzryvy-1875442393.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Полтавская область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу