https://ria.ru/20230601/trevoga-1875450341.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T07:16

2023-06-01T07:16

2023-06-01T07:35

специальная военная операция на украине

киев

россия

в мире

полтавская область

сумская область

харьковская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Полтавской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 7.02 (совпадает с мск). Через минуту тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230601/vzryvy-1875442393.html

https://ria.ru/20230601/obstrely-1875441054.html

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харьковская область

днепропетровская область

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киев, россия, в мире, полтавская область, сумская область, харьковская область, днепропетровская область