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Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2023
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22:22 01.06.2023 (обновлено: 22:35 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/terakty-1875662411.html
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2023
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры
Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:22
2023-06-01T22:35
в мире
брикс
юар
сергей лавров
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.Министры подчеркнули, что обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой для экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира."Они решительно осудили все террористические нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, и на другие уязвимые цели", - говорится в документе. Участники встречи также подтвердили приверженность усилиям по противодействию терроризму, отвергли двойные стандарты в борьбе с экстремизмом.Страны БРИКС призывают к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок и предсказуемого, стабильного спроса на энергию для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.
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в мире, брикс, юар, сергей лавров
В мире, БРИКС, ЮАР, Сергей Лавров
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры

Главы МИД стран БРИКС осудили все теракты на критически важных объектах инфраструктуры

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
Министры подчеркнули, что обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой для экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира.
"Они решительно осудили все террористические нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, и на другие уязвимые цели", - говорится в документе. Участники встречи также подтвердили приверженность усилиям по противодействию терроризму, отвергли двойные стандарты в борьбе с экстремизмом.
Страны БРИКС призывают к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок и предсказуемого, стабильного спроса на энергию для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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31 мая, 16:25
 
В миреБРИКСЮАРСергей Лавров
 
 
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