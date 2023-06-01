https://ria.ru/20230601/terakty-1875662411.html
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2023
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры
Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:22
2023-06-01T22:22
2023-06-01T22:35
в мире
брикс
юар
сергей лавров
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.Министры подчеркнули, что обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой для экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира."Они решительно осудили все террористические нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, и на другие уязвимые цели", - говорится в документе. Участники встречи также подтвердили приверженность усилиям по противодействию терроризму, отвергли двойные стандарты в борьбе с экстремизмом.Страны БРИКС призывают к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок и предсказуемого, стабильного спроса на энергию для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, юар, сергей лавров
В мире, БРИКС, ЮАР, Сергей Лавров
Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры
Главы МИД стран БРИКС осудили все теракты на критически важных объектах инфраструктуры
КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров
прибыл накануне в ЮАР
для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
Министры подчеркнули, что обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой для экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира.
"Они решительно осудили все террористические нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, и на другие уязвимые цели", - говорится в документе. Участники встречи также подтвердили приверженность усилиям по противодействию терроризму, отвергли двойные стандарты в борьбе с экстремизмом.
Страны БРИКС
призывают к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок и предсказуемого, стабильного спроса на энергию для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.
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