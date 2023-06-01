https://ria.ru/20230601/terakty-1875662411.html

Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры

Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2023

Страны БРИКС осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры

Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T22:22

2023-06-01T22:22

2023-06-01T22:35

в мире

брикс

юар

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b682010a5483c8bc7dfc4b50b4c605.jpg

КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС осуждают все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.Министры подчеркнули, что обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой для экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира."Они решительно осудили все террористические нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, и на другие уязвимые цели", - говорится в документе. Участники встречи также подтвердили приверженность усилиям по противодействию терроризму, отвергли двойные стандарты в борьбе с экстремизмом.Страны БРИКС призывают к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок и предсказуемого, стабильного спроса на энергию для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брикс, юар, сергей лавров