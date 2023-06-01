https://ria.ru/20230601/terakt-1875545578.html

Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге

Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге - РИА Новости, 01.06.2023

Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге

Проживающий на Украине журналист Роман Попков* руководил подготовкой теракта в Петербурге, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), ему заочно... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:42

2023-06-01T14:42

2023-06-01T14:56

происшествия

санкт-петербург

украина

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

россия

владлен татарский

фсб

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проживающий на Украине журналист Роман Попков* руководил подготовкой теракта в Петербурге, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), ему заочно предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее МВД РФ объявило в розыск Попкова*."В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)", - сказали в ведомстве. Максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.Попков, по версии следствия, переписывался с Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Внесен в список террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.*** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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