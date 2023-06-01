https://ria.ru/20230601/terakt-1875545578.html
Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге
Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге - РИА Новости, 01.06.2023
Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге
Проживающий на Украине журналист Роман Попков* руководил подготовкой теракта в Петербурге, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), ему заочно... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:42
2023-06-01T14:42
2023-06-01T14:56
происшествия
санкт-петербург
украина
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
россия
владлен татарский
фсб
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проживающий на Украине журналист Роман Попков* руководил подготовкой теракта в Петербурге, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), ему заочно предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее МВД РФ объявило в розыск Попкова*."В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)", - сказали в ведомстве. Максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.Попков, по версии следствия, переписывался с Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Внесен в список террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.*** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
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происшествия, санкт-петербург, украина, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, россия, владлен татарский, фсб, фонд борьбы с коррупцией, юрий денисов, леонид волков
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Россия, Владлен Татарский, ФСБ, Фонд борьбы с коррупцией, Юрий Денисов, Леонид Волков
Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге
Живущего на Украине журналиста Попкова заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проживающий на Украине журналист Роман Попков* руководил подготовкой теракта в Петербурге, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), ему заочно предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Попкова*.
"В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)", - сказали в ведомстве. Максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.
Попков, по версии следствия, переписывался с Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ
сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов
, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией
"* Леонида Волкова
** и Ивана Жданова
** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
*** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.