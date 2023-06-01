https://ria.ru/20230601/strany-1875567841.html

Зеленский призвал все граничащие с Россией страны вступить в ЕС и НАТО

Зеленский призвал все граничащие с Россией страны вступить в ЕС и НАТО - РИА Новости, 01.06.2023

Зеленский призвал все граничащие с Россией страны вступить в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский заявил, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:30

2023-06-01T15:30

2023-06-01T15:30

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россия

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джейк салливан

йенс столтенберг

европейский совет

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО. "Недавно китайский журналист спросил меня: почему НАТО? Ответ прост: когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны... Нам нужен мир. Поэтому все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО", - сказал Зеленский на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Второй саммит Европейского политического сообщества начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - Совета Украина-НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.

https://ria.ru/20230601/nato-1875541077.html

https://ria.ru/20230601/nato-1875556616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, молдавия, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, европейский совет, евросоюз, нато