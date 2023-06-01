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СМИ: власти США пришли в ярость из-за антироссийской выходки посла в ЮАР
СМИ: власти США пришли в ярость из-за антироссийской выходки посла в ЮАР - РИА Новости, 01.06.2023
СМИ: власти США пришли в ярость из-за антироссийской выходки посла в ЮАР
Администрация президента США Джо Байдена крайне недовольна высказываниями посла в Южной Африке Рубена Бригети, заявившего, что Претория якобы отправила оружие в РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:59
2023-06-01T14:59
2023-06-01T15:31
в мире
сша
претория
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юар
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена крайне недовольна высказываниями посла в Южной Африке Рубена Бригети, заявившего, что Претория якобы отправила оружие в Россию, пишет Politico."Посол Рубен Бригети заявил об этом три недели назад на брифинге для прессы, утверждая, что "ставит на кон свою жизнь". Он добавил, что Южная Африка занимается "возмутительным антиамериканизмом", и поставил под сомнение ее претензии на нейтралитет среди мировых держав", — говорится в публикации.По словам представителя Госдепартамента Веданта Пателя, США обеспокоены предположением об отправке корабля с оружием в Россию, однако ценят отношения c ЮАР и не будут давать оценки комментариям посла. Тем не менее некоторые американские чиновники признались Politico, что осуждают высказывания Бригети.Как пояснил изданию анонимный источник в Белом доме, Южная Африка остается ключевым игроком среди стран, с которыми США хотели бы выстроить крепкие отношения, поскольку это фактический лидер на континенте к югу от Сахары.Бригети утверждал, что в декабре в ЮАР прибыло российское судно, которое вскоре отправилось обратно с грузом оружия и боеприпасов. Претория назвала его слова разочаровывающими и контрпродуктивными и выразила протест. После этого американский посол признал, что перешел черту, и извинился.
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в мире, сша, претория, россия, юар
В мире, США, Претория, Россия, ЮАР
СМИ: власти США пришли в ярость из-за антироссийской выходки посла в ЮАР
Politico: слова посла США Бригети о поставках ЮАР оружия Москве подрывают отношения стран
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена крайне недовольна высказываниями посла в Южной Африке Рубена Бригети, заявившего, что Претория якобы отправила оружие в Россию, пишет Politico
.
"Посол Рубен Бригети заявил об этом три недели назад на брифинге для прессы, утверждая, что "ставит на кон свою жизнь". Он добавил, что Южная Африка занимается "возмутительным антиамериканизмом", и поставил под сомнение ее претензии на нейтралитет среди мировых держав", — говорится в публикации.
По словам представителя Госдепартамента
Веданта Пателя, США обеспокоены предположением об отправке корабля с оружием в Россию, однако ценят отношения c ЮАР
и не будут давать оценки комментариям посла. Тем не менее некоторые американские чиновники признались Politico, что осуждают высказывания Бригети.
Как пояснил изданию анонимный источник в Белом доме, Южная Африка остается ключевым игроком среди стран, с которыми США хотели бы выстроить крепкие отношения, поскольку это фактический лидер на континенте к югу от Сахары.
Бригети утверждал, что в декабре в ЮАР прибыло российское судно, которое вскоре отправилось обратно с грузом оружия и боеприпасов. Претория назвала его слова разочаровывающими и контрпродуктивными и выразила протест. После этого американский посол признал, что перешел черту, и извинился.
Глава ЮАР назначил комиссию для расследования ситуации с российским судном