https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875582125.html
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации
После окончания спецоперации и решения всех поставленных президентом задач самой долгой будет психологическая и экономическая война Запада с Россией, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:01
2023-06-01T16:01
2023-06-01T16:01
специальная военная операция на украине
политика
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После окончания спецоперации и решения всех поставленных президентом задач самой долгой будет психологическая и экономическая война Запада с Россией, заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Надо понимать, что эта война будет самой долгой. Сначала закончится специальная военная операция и все задачи, поставленные президентом, будут решены, и мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать - у них ничего не получилось, но они будут продолжать. Но дольше всего будет психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", - сказал Кириенко журналистам. Он подчеркнул, что Россию извне победить невозможно.
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации
Кириенко: после окончания спецоперации самой долгой будет психологическая война с Западом