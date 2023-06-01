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Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875582125.html
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации
После окончания спецоперации и решения всех поставленных президентом задач самой долгой будет психологическая и экономическая война Запада с Россией, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:01
2023-06-01T16:01
специальная военная операция на украине
политика
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После окончания спецоперации и решения всех поставленных президентом задач самой долгой будет психологическая и экономическая война Запада с Россией, заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Надо понимать, что эта война будет самой долгой. Сначала закончится специальная военная операция и все задачи, поставленные президентом, будут решены, и мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать - у них ничего не получилось, но они будут продолжать. Но дольше всего будет психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", - сказал Кириенко журналистам. Он подчеркнул, что Россию извне победить невозможно.
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политика, россия, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации

Кириенко: после окончания спецоперации самой долгой будет психологическая война с Западом

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После окончания спецоперации и решения всех поставленных президентом задач самой долгой будет психологическая и экономическая война Запада с Россией, заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«
"Надо понимать, что эта война будет самой долгой. Сначала закончится специальная военная операция и все задачи, поставленные президентом, будут решены, и мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать - у них ничего не получилось, но они будут продолжать. Но дольше всего будет психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", - сказал Кириенко журналистам.
Он подчеркнул, что Россию извне победить невозможно.
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