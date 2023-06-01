https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875582125.html

Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации

Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023

Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации

После окончания спецоперации и решения всех поставленных президентом задач самой долгой будет психологическая и экономическая война Запада с Россией, заявил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:01

2023-06-01T16:01

2023-06-01T16:01

специальная военная операция на украине

политика

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После окончания спецоперации и решения всех поставленных президентом задач самой долгой будет психологическая и экономическая война Запада с Россией, заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Надо понимать, что эта война будет самой долгой. Сначала закончится специальная военная операция и все задачи, поставленные президентом, будут решены, и мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать - у них ничего не получилось, но они будут продолжать. Но дольше всего будет психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", - сказал Кириенко журналистам. Он подчеркнул, что Россию извне победить невозможно.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сергей кириенко