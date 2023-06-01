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Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться - РИА Новости, 01.06.2023
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16:58 01.06.2023 (обновлено: 16:59 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/spetsialisty-1875600281.html
Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться
Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться - РИА Новости, 01.06.2023
Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться: принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:58
2023-06-01T16:59
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
общество
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться: принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые возможности для реализации в профессии. "За любым программным продуктом стоят конкретные люди – программисты, разработчики, которые его создают. Хотел бы сказать спасибо всем, кто работает в этой сфере, помогает сделать нашу страну независимой в информационных технологиях", - сказал Мишустин, выступая в четверг на форуме форума "Цифровая индустрия промышленной России". По его словам, принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов. "Дает возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься в том числе и творчеством – и в науке, и в IT-отрасли это ярко проявляется. И делать это прежде всего дома, на родном языке, в привычной среде", - продолжил Мишустин. "А тем, кто еще не принял решение о возвращении на Родину, процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: "Там тоже хорошо, но дома лучше", - заключил премьер. Путин сказал эту фразу в июле прошлого года на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". Тогда он отметил, что многие IT-специалисты, уезжавшие из страны, уже вернулись. "Одно дело - жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело, сейчас не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", - говорил он.
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россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, общество, технологии
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Общество, Технологии
Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться

Премьер Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться в Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-сотрудники
IT-сотрудники - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться: принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые возможности для реализации в профессии.
"За любым программным продуктом стоят конкретные люди – программисты, разработчики, которые его создают. Хотел бы сказать спасибо всем, кто работает в этой сфере, помогает сделать нашу страну независимой в информационных технологиях", - сказал Мишустин, выступая в четверг на форуме форума "Цифровая индустрия промышленной России".
По его словам, принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов. "Дает возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься в том числе и творчеством – и в науке, и в IT-отрасли это ярко проявляется. И делать это прежде всего дома, на родном языке, в привычной среде", - продолжил Мишустин.
"А тем, кто еще не принял решение о возвращении на Родину, процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: "Там тоже хорошо, но дома лучше", - заключил премьер.
Путин сказал эту фразу в июле прошлого года на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". Тогда он отметил, что многие IT-специалисты, уезжавшие из страны, уже вернулись. "Одно дело - жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело, сейчас не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", - говорил он.
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