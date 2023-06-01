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В Дагестане спасли тонущего в реке теленка
В Дагестане спасли тонущего в реке теленка - РИА Новости, 01.06.2023
В Дагестане спасли тонущего в реке теленка
Маленький теленок едва не утонул в реке Сулак в Дагестане, в которой после дождей поднялся уровень воды, но на помощь животному подоспел человек, сообщается в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T06:36
2023-06-01T06:36
2023-06-01T06:41
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МАХАЧКАЛА, 1 июня — РИА Новости. Маленький теленок едва не утонул в реке Сулак в Дагестане, в которой после дождей поднялся уровень воды, но на помощь животному подоспел человек, сообщается в Telegram-канале в администрации Казбековского района республики. "Трогательные кадры нам прислали из Старого Зубутли. После дождей уровень воды в реке Сулак сильно поднялся, теленок реально мог утонуть, но мир не без добрых людей. Спасли, обогрели, успокоили малыша", — говорится в сообщении. На кадрах видно, что мужчина, вызвавшийся спасать теленка, поднял животное на плавательное средство и накрыл одеялом.Затем он отогрел детеныша у огня.
https://ria.ru/20230531/kosulya-1875364214.html
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казбековский район, республика дагестан, общество
Хорошие новости, Казбековский район, Республика Дагестан, Общество
В Дагестане спасли тонущего в реке теленка
Администрация Казбековского района Дагестана: тонущего в реке Сулак теленка спасли