https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html

МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны

МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны - РИА Новости, 01.06.2023

МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны

Россия не раз предупреждала о глобальной слежке американских спецслужб, каждый год появляются все новые доказательства, что США — государство, которое ставит... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:49

2023-06-01T12:49

2023-06-01T19:06

сша

россия

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_33c3fa0f80b4e7a8da9b70b2fca82508.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия не раз предупреждала о глобальной слежке американских спецслужб, каждый год появляются все новые доказательства, что США — государство, которое ставит себя выше закона, говорится в заявлении на сайте МИД России.ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России."США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства "двойных стандартов" этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности (МИБ) неоднократно были представлены в ООН", — говорится в сообщении МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что российскими компетентными органами установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами своей и других стран с привлечением американских ИТ-компаний."Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются каждый год", — подчеркнули в МИД России.В ведомстве призвали "все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех государств и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)". "Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов", — отметили в МИД.

https://ria.ru/20230224/snouden-1854087110.html

https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)