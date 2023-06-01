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МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны - РИА Новости, 01.06.2023
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны
Россия не раз предупреждала о глобальной слежке американских спецслужб, каждый год появляются все новые доказательства, что США — государство, которое ставит... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:49
2023-06-01T12:49
2023-06-01T19:06
сша
россия
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия не раз предупреждала о глобальной слежке американских спецслужб, каждый год появляются все новые доказательства, что США — государство, которое ставит себя выше закона, говорится в заявлении на сайте МИД России.ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России."США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства "двойных стандартов" этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности (МИБ) неоднократно были представлены в ООН", — говорится в сообщении МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что российскими компетентными органами установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами своей и других стран с привлечением американских ИТ-компаний."Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются каждый год", — подчеркнули в МИД России.В ведомстве призвали "все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех государств и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)". "Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов", — отметили в МИД.
https://ria.ru/20230224/snouden-1854087110.html
https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны
МИД: слежка спецслужб через телефоны говорит о том, что США ставят себя выше закона