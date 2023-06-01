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МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны - РИА Новости, 01.06.2023
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12:49 01.06.2023 (обновлено: 19:06 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны - РИА Новости, 01.06.2023
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны
Россия не раз предупреждала о глобальной слежке американских спецслужб, каждый год появляются все новые доказательства, что США — государство, которое ставит... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:49
2023-06-01T19:06
сша
россия
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия не раз предупреждала о глобальной слежке американских спецслужб, каждый год появляются все новые доказательства, что США — государство, которое ставит себя выше закона, говорится в заявлении на сайте МИД России.ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.&quot;США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства &quot;двойных стандартов&quot; этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности (МИБ) неоднократно были представлены в ООН&quot;, — говорится в сообщении МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что российскими компетентными органами установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами своей и других стран с привлечением американских ИТ-компаний.&quot;Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются каждый год&quot;, — подчеркнули в МИД России.В ведомстве призвали "все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех государств и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)". "Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов", — отметили в МИД.
https://ria.ru/20230224/snouden-1854087110.html
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сша, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны

МИД: слежка спецслужб через телефоны говорит о том, что США ставят себя выше закона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия не раз предупреждала о глобальной слежке американских спецслужб, каждый год появляются все новые доказательства, что США — государство, которое ставит себя выше закона, говорится в заявлении на сайте МИД России.
ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
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«

"США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства "двойных стандартов" этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности (МИБ) неоднократно были представлены в ООН", — говорится в сообщении МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что российскими компетентными органами установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами своей и других стран с привлечением американских ИТ-компаний.
«

"Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются каждый год", — подчеркнули в МИД России.

В ведомстве призвали "все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех государств и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)". "Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов", — отметили в МИД.
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