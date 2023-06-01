https://ria.ru/20230601/spetssluzhby-1875478900.html

ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone

ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone - РИА Новости, 01.06.2023

ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone

Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:12

2023-06-01T11:12

2023-06-01T21:05

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

apple

сша

технологии

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в Москве, сообщила ФСБ."В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", — говорится в релизе.Помимо российских абонентов, заражению подверглись SIM-карты, зарегистрированные на дипломатические представительства в России, в том числе стран НАТО, бывших республик СССР, а также Израиля, Сирии и Китая.По оценке ФСБ, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".Apple предоставляет американским спецслужбам широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, и за собственными гражданами, заключили в ФСБ.

https://ria.ru/20230524/voyna-1873817735.html

https://ria.ru/20230522/ai-1873269141.html

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple, сша, технологии