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ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone - РИА Новости, 01.06.2023
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11:12 01.06.2023 (обновлено: 21:05 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/spetssluzhby-1875478900.html
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone - РИА Новости, 01.06.2023
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone
Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:12
2023-06-01T21:05
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
apple
сша
технологии
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в Москве, сообщила ФСБ."В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", — говорится в релизе.Помимо российских абонентов, заражению подверглись SIM-карты, зарегистрированные на дипломатические представительства в России, в том числе стран НАТО, бывших республик СССР, а также Израиля, Сирии и Китая.По оценке ФСБ, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".Apple предоставляет американским спецслужбам широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, и за собственными гражданами, заключили в ФСБ.
https://ria.ru/20230524/voyna-1873817735.html
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple, сша, технологии
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Apple, США, Технологии
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone

ФСБ России раскрыла операцию спецслужб США по слежке за дипломатами через устройства Apple

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в Москве, сообщила ФСБ.
"В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", — говорится в релизе.
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Помимо российских абонентов, заражению подверглись SIM-карты, зарегистрированные на дипломатические представительства в России, в том числе стран НАТО, бывших республик СССР, а также Израиля, Сирии и Китая.
По оценке ФСБ, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".
Apple предоставляет американским спецслужбам широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, и за собственными гражданами, заключили в ФСБ.
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