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ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone - РИА Новости, 01.06.2023
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone
Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:12
2023-06-01T11:12
2023-06-01T21:05
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
apple
сша
технологии
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в Москве, сообщила ФСБ."В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", — говорится в релизе.Помимо российских абонентов, заражению подверглись SIM-карты, зарегистрированные на дипломатические представительства в России, в том числе стран НАТО, бывших республик СССР, а также Израиля, Сирии и Китая.По оценке ФСБ, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".Apple предоставляет американским спецслужбам широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, и за собственными гражданами, заключили в ФСБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple, сша, технологии
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Apple, США, Технологии
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone
ФСБ России раскрыла операцию спецслужб США по слежке за дипломатами через устройства Apple