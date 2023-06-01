https://ria.ru/20230601/skidka-1875451840.html

Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ

Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023

Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ

Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T07:42

2023-06-01T07:42

2023-06-01T07:49

общество

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863262588_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9049a98c4ee35f4f22f2ec98d58dca6b.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой."С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50 процентов меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)", — рассказали в ведомстве.В статье говорится, что для подтверждения указанной разницы будет использоваться именной электронный сертификат, который будет попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.Издание уточнило, что льгота будет распространяться на отдельные категории граждан, которые включают в себя ветеранов труда, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее.Отмечается, что плата за льготников будет поступать ресурсоснабжающим организациям напрямую от государства. Кроме того, планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.

https://realty.ria.ru/20230331/zhkkh-1862025230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)