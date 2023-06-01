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Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
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07:42 01.06.2023 (обновлено: 07:49 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/skidka-1875451840.html
Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ
Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ
Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:42
2023-06-01T07:49
общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой.&quot;С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50 процентов меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)&quot;, — рассказали в ведомстве.В статье говорится, что для подтверждения указанной разницы будет использоваться именной электронный сертификат, который будет попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.Издание уточнило, что льгота будет распространяться на отдельные категории граждан, которые включают в себя ветеранов труда, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее.Отмечается, что плата за льготников будет поступать ресурсоснабжающим организациям напрямую от государства. Кроме того, планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.
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общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ

"Известия": льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды
Прибор учета расхода воды - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой.
«

"С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50 процентов меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)", — рассказали в ведомстве.

В статье говорится, что для подтверждения указанной разницы будет использоваться именной электронный сертификат, который будет попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.
Издание уточнило, что льгота будет распространяться на отдельные категории граждан, которые включают в себя ветеранов труда, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее.
Отмечается, что плата за льготников будет поступать ресурсоснабжающим организациям напрямую от государства. Кроме того, планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.
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ОбществоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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