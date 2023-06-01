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Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ
Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ
Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:42
2023-06-01T07:42
2023-06-01T07:49
общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на Минстрой."С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50 процентов меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)", — рассказали в ведомстве.В статье говорится, что для подтверждения указанной разницы будет использоваться именной электронный сертификат, который будет попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.Издание уточнило, что льгота будет распространяться на отдельные категории граждан, которые включают в себя ветеранов труда, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее.Отмечается, что плата за льготников будет поступать ресурсоснабжающим организациям напрямую от государства. Кроме того, планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ
"Известия": льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Россияне, у которых есть право на льготы, получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, сообщили "Известия"
со ссылкой на Минстрой.
«
"С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50 процентов меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)", — рассказали в ведомстве.
В статье говорится, что для подтверждения указанной разницы будет использоваться именной электронный сертификат, который будет попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги.
Издание уточнило, что льгота будет распространяться на отдельные категории граждан, которые включают в себя ветеранов труда, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее.
Отмечается, что плата за льготников будет поступать ресурсоснабжающим организациям напрямую от государства. Кроме того, планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.
Эксперт: плату за ЖКХ могут уменьшить не только малоимущие граждане