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БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств
БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Главы МИД стран БРИКС приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:22
2023-06-01T23:22
2023-06-01T23:23
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч. "Министры приветствуют возвращение Сирии в ЛАГ и подтверждают свою поддержку всех усилий, направленных на политическое и согласованное решение, уважающее суверенитет и территориальную целостность Сирии", - заявили участники встречи. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
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в мире, сирия, юар, сергей лавров, лаг
В мире, Сирия, ЮАР, Сергей Лавров, ЛАГ
БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Страны БРИКС в заявлении поприветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств