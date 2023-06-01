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БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 01.06.2023
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23:22 01.06.2023 (обновлено: 23:23 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/siriya-1875667999.html
БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств
БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Главы МИД стран БРИКС приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:22
2023-06-01T23:23
в мире
сирия
юар
сергей лавров
лаг
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч. "Министры приветствуют возвращение Сирии в ЛАГ и подтверждают свою поддержку всех усилий, направленных на политическое и согласованное решение, уважающее суверенитет и территориальную целостность Сирии", - заявили участники встречи. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
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в мире, сирия, юар, сергей лавров, лаг
В мире, Сирия, ЮАР, Сергей Лавров, ЛАГ
БРИКС поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Страны БРИКС в заявлении поприветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств

© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign AffairsЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств. Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Встреча министров проходит 1-2 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
"Министры приветствуют возвращение Сирии в ЛАГ и подтверждают свою поддержку всех усилий, направленных на политическое и согласованное решение, уважающее суверенитет и территориальную целостность Сирии", - заявили участники встречи.
Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
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