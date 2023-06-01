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Киев усиливает оборонительные рубежи в Донбассе, сообщили в ЛНР
Киев усиливает оборонительные рубежи в Донбассе, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2023
Киев усиливает оборонительные рубежи в Донбассе, сообщили в ЛНР
Киевские силовики укрепляют оборонительные рубежи в районе Северска в Донбассе, помимо инженерных работ проводится дистанционное минирование, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:36
2023-06-01T08:36
2023-06-01T08:36
специальная военная операция на украине
андрей марочко
северск
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Киевские силовики укрепляют оборонительные рубежи в районе Северска в Донбассе, помимо инженерных работ проводится дистанционное минирование, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Средствами объективного контроля в районе населенного пункта Северск выявлено ведение инженерных работ украинскими боевиками. Идет возведение фортификационных сооружений, укрепление блиндажей и траншей, а также дистанционно ставятся минные заграждения", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко дополнил, что для минирования также применяются противопехотные мины ПФМ - 1 "Лепесток". Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html
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андрей марочко, северск, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Северск, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев усиливает оборонительные рубежи в Донбассе, сообщили в ЛНР
Подполковник Марочко: киевские силовики укрепляют оборонительные рубежи в районе Северска