https://ria.ru/20230601/seti-1875649541.html
В Ярославле учительница плетет маскировочные сети после гибели бывшего мужа
В Ярославле учительница плетет маскировочные сети после гибели бывшего мужа - РИА Новости, 01.06.2023
В Ярославле учительница плетет маскировочные сети после гибели бывшего мужа
Учительница начальных классов школы в Ярославле Татьяна Смирнова-Пятова после гибели на спецоперации бывшего мужа и отца ее сына Егора начала плести... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:23
2023-06-01T20:23
2023-06-01T20:23
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Учительница начальных классов школы в Ярославле Татьяна Смирнова-Пятова после гибели на спецоперации бывшего мужа и отца ее сына Егора начала плести маскировочные сети для бойцов, которые могут спасти им жизнь, сообщает ярославское региональное отделение "Народного фронта". "Татьяна учит детей в начальной школе, а после работы вместе с Егором едет на базу ДОСААФ в Карачихе, где волонтеры Комитета семей воинов Отечества плетут маскировочные сети. Это технически несложное, но трудоемкое и кропотливое дело", - говорится в сообщении. Каждый день женщина тратит на это три-четыре часа. В ярославском отделении "Народного фронта" рассказали РИА Новости, что бывший супруг Татьяны был спортсменом, работал тренером. На спецоперацию пошел добровольцем, служил пулеметчиком. Погиб в Артемовске. Сын бойца, Егор, считает папу героем. "Я всегда хотела помогать фронту, а поняла, что нужно, когда погиб папа Егора. Наша работа здесь поможет сохранить жизни там. После работы уходит примерно три-четыре часа на то, чтобы мастерить маскировочные сети", - сказала Татьяна активистам. Егор тоже участвует в процессе – он подает взрослым ленточки, которые они вплетают в каркас. "Желаем нашим бойцам терпения, желаем им сил. И мы, наверное, всем нашим миром, всей Россией молимся. Желаем скорейшего возвращения", - сказала педагог. Сделанные Татьяной и ее соратниками сети уже не раз поступали в зону спецоперации, отметили в "Народном фронте".
https://ria.ru/20230601/pomosch-1875588618.html
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общество, ярославль, артемовск, россия
Надежные люди, Общество, Ярославль, Артемовск, Россия
В Ярославле учительница плетет маскировочные сети после гибели бывшего мужа
Учительница из Ярославля после гибели бывшего мужа на СВО плетет маскировочные сети
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Учительница начальных классов школы в Ярославле Татьяна Смирнова-Пятова после гибели на спецоперации бывшего мужа и отца ее сына Егора начала плести маскировочные сети для бойцов, которые могут спасти им жизнь, сообщает ярославское региональное отделение "Народного фронта".
"Татьяна учит детей в начальной школе, а после работы вместе с Егором едет на базу ДОСААФ в Карачихе, где волонтеры Комитета семей воинов Отечества плетут маскировочные сети. Это технически несложное, но трудоемкое и кропотливое дело", - говорится в сообщении.
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Каждый день женщина тратит на это три-четыре часа.
В ярославском отделении "Народного фронта" рассказали РИА Новости, что бывший супруг Татьяны был спортсменом, работал тренером. На спецоперацию пошел добровольцем, служил пулеметчиком. Погиб в Артемовске
. Сын бойца, Егор, считает папу героем.
«
"Я всегда хотела помогать фронту, а поняла, что нужно, когда погиб папа Егора. Наша работа здесь поможет сохранить жизни там. После работы уходит примерно три-четыре часа на то, чтобы мастерить маскировочные сети", - сказала Татьяна активистам.
Егор тоже участвует в процессе – он подает взрослым ленточки, которые они вплетают в каркас.
"Желаем нашим бойцам терпения, желаем им сил. И мы, наверное, всем нашим миром, всей Россией
молимся. Желаем скорейшего возвращения", - сказала педагог.
Сделанные Татьяной и ее соратниками сети уже не раз поступали в зону спецоперации, отметили в "Народном фронте".
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