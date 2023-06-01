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Superjet 100 с отказавшим автопилотом приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 01.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:42 01.06.2023 (обновлено: 15:43 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/samolet-1875545367.html
Superjet 100 с отказавшим автопилотом приземлился в Шереметьево
Superjet 100 с отказавшим автопилотом приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 01.06.2023
Superjet 100 с отказавшим автопилотом приземлился в Шереметьево
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Ульяновска благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, вызванную техническими проблемами РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:42
2023-06-01T15:43
происшествия
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
туризм
москва
ульяновск
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Ульяновска благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, вызванную техническими проблемами в системе управления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Самолет сел в штатном режиме, по предварительной информации, пострадавших нет&quot;, — сказал собеседник агентства.Как сообщал РИА Новости тот же представитель экстренных служб, предварительная причина случившегося — частичная потеря управления самолетом."Во время выполнения рейса Ульяновск — Москва ("Шереметьево") FV6076 командир судна сообщил об отказе автопилота. Летным экипажем Суперджет 100 было принято решение следовать в аэропорт назначения — "Шереметьево". При этом, согласно регламенту аэропорта назначения, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью", — сказал представитель авиакомпании.По его словам, лайнер сел в штатном режиме в 14.39 мск.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), москва, ульяновск
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Туризм, Москва, Ульяновск
Superjet 100 с отказавшим автопилотом приземлился в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Ульяновска благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, вызванную техническими проблемами в системе управления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Самолет сел в штатном режиме, по предварительной информации, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал РИА Новости тот же представитель экстренных служб, предварительная причина случившегося — частичная потеря управления самолетом.
"Во время выполнения рейса Ульяновск — Москва ("Шереметьево") FV6076 командир судна сообщил об отказе автопилота. Летным экипажем Суперджет 100 было принято решение следовать в аэропорт назначения — "Шереметьево". При этом, согласно регламенту аэропорта назначения, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью", — сказал представитель авиакомпании.
По его словам, лайнер сел в штатном режиме в 14.39 мск.
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ТуризмПроисшествияШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)МоскваУльяновск
 
 
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