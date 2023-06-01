https://ria.ru/20230601/sammit-1875477248.html
Рябков прокомментировал сообщения о возможном переносе саммита БРИКС
Рябков прокомментировал сообщения о возможном переносе саммита БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023
Рябков прокомментировал сообщения о возможном переносе саммита БРИКС
Сообщения о том, что саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) может быть перенесен из ЮАР в Китай - это вброс, не стоит на это ориентироваться, заявил в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:06
2023-06-01T11:06
2023-06-01T11:15
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Сообщения о том, что саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) может быть перенесен из ЮАР в Китай - это вброс, не стоит на это ориентироваться, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем", - сказал он журналистам в Кейптауне."Мы по-прежнему исходим из того, что саммит состоится, как это было условлено и согласовано, в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. Другого на сегодня нет, и я не думаю, что нужно тему эту раскручивать", - подчеркнул замминистра."Скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня", - добавил Рябков.По его словам, "мы видим, что здесь в ЮАР немало тех, кто вбрасывает в медийное пространство разного рода версии, нарративы". "Мы к этому относимся спокойно. В конце концов, СМИ здесь используют различные источники и пользуются в немалой мере западными СМИ в качестве отсылочных своих норм. Но для нас это совершенно не имеет значения. Мы работаем спокойно, по той схеме, которая известна: саммит в Йоханнесбурге - в этом году, в будущем году - в Казани", - подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20230601/briks-1875472222.html
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в мире, китай, юар, россия, сергей рябков, брикс
В мире, Китай, ЮАР, Россия, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков прокомментировал сообщения о возможном переносе саммита БРИКС
Замглавы МИД Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай
КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Сообщения о том, что саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) может быть перенесен из ЮАР в Китай - это вброс, не стоит на это ориентироваться, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем", - сказал он журналистам в Кейптауне.
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"Мы по-прежнему исходим из того, что саммит состоится, как это было условлено и согласовано, в Йоханнесбурге
в 20-х числах августа. Другого на сегодня нет, и я не думаю, что нужно тему эту раскручивать", - подчеркнул замминистра.
"Скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня", - добавил Рябков.
По его словам, "мы видим, что здесь в ЮАР немало тех, кто вбрасывает в медийное пространство разного рода версии, нарративы". "Мы к этому относимся спокойно. В конце концов, СМИ здесь используют различные источники и пользуются в немалой мере западными СМИ в качестве отсылочных своих норм. Но для нас это совершенно не имеет значения. Мы работаем спокойно, по той схеме, которая известна: саммит в Йоханнесбурге - в этом году, в будущем году - в Казани", - подчеркнул Рябков.
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