https://ria.ru/20230601/rozysk-1875511400.html

МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой

МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой - РИА Новости, 01.06.2023

МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой

МВД объявило в розыск Романа Попкова*, который мог завербовать Дарью Трепову, совершившую теракт, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из базы... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:59

2023-06-01T12:59

2023-06-01T13:10

россия

санкт-петербург

украина

владлен татарский

юрий денисов

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

фсб

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МВД объявило в розыск Романа Попкова*, который мог завербовать Дарью Трепову, совершившую теракт, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из базы министерства. Ранее СМИ сообщали, что в ходе допроса Трепова заявляла, что она якобы была завербована журналистом Романом Попковым – бывшим руководителем московского отделения Национал-большевистской партии России**. В свою очередь координатор "Другой России Э.В. Лимонова" Михаил Аксель в апреле рассказал РИА Новости, что Попков не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года. "Попков Роман Андреевич, основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в ведомственной базе розыска. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Внесен в список террористов и экстремистов.**Деятельность партии запрещена в России.***Запрещенная экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20230531/rozysk-1875227048.html

https://ria.ru/20230525/rozysk-1874202629.html

россия

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, юрий денисов, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, фсб