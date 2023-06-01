https://ria.ru/20230601/rozysk-1875511400.html
МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой
МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой - РИА Новости, 01.06.2023
МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой
МВД объявило в розыск Романа Попкова*, который мог завербовать Дарью Трепову, совершившую теракт, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из базы... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:59
2023-06-01T12:59
2023-06-01T13:10
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санкт-петербург
украина
владлен татарский
юрий денисов
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
фсб
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МВД объявило в розыск Романа Попкова*, который мог завербовать Дарью Трепову, совершившую теракт, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из базы министерства. Ранее СМИ сообщали, что в ходе допроса Трепова заявляла, что она якобы была завербована журналистом Романом Попковым – бывшим руководителем московского отделения Национал-большевистской партии России**. В свою очередь координатор "Другой России Э.В. Лимонова" Михаил Аксель в апреле рассказал РИА Новости, что Попков не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года. "Попков Роман Андреевич, основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в ведомственной базе розыска. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Внесен в список террористов и экстремистов.**Деятельность партии запрещена в России.***Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20230531/rozysk-1875227048.html
https://ria.ru/20230525/rozysk-1874202629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, юрий денисов, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, фсб
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Юрий Денисов, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, ФСБ
МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой
МВД объявило в розыск Попкова, который мог завербовать убийцу военкора Татарского Трепову
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МВД объявило в розыск Романа Попкова*, который мог завербовать Дарью Трепову, совершившую теракт, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из базы министерства.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе допроса Трепова заявляла, что она якобы была завербована журналистом Романом Попковым – бывшим руководителем московского отделения Национал-большевистской партии России**. В свою очередь координатор "Другой России Э.В. Лимонова" Михаил Аксель в апреле рассказал РИА Новости, что Попков не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года.
МВД объявило в розыск трех украинских военачальников
"Попков Роман Андреевич, основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в ведомственной базе розыска.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
- взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ
сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов
, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
*Внесен в список террористов и экстремистов.
**Деятельность партии запрещена в России.
***Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
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