https://ria.ru/20230601/reysy-1875489947.html
Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран
Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран - РИА Новости, 01.06.2023
Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран
Авиакомпания Nordwind Airlines в четверг начала выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:48
2023-06-01T11:48
2023-06-01T12:03
туризм
россия
тегеран (город)
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
nordwind airlines
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind Airlines в четверг начала выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково обслужил первый рейс Nordwind Airlines в Тегеран. Это первый российский перевозчик, открывающий авиасообщение между Северной столицей и Ираном", - говорится в сообщении. С 1 июня авиакомпания Nordwind начала выполнять перелеты из Петербурга в Тегеран один раз в неделю - по четвергам. Рейсы выполняются на комфортабельных воздушных судах Airbus A321 в компоновке 220 пассажирских мест. "Иран – наш давний и надежный партнер. Правительство Санкт-Петербурга дорожит отношениями, которые у нас сложились, стремится укреплять и развивать их. Наш город имеет соглашения о сотрудничестве с Тегераном, провинцией Исфаган и одноименным городом Исфаган, связывающие нас не одно десятилетие... Прямой регулярный рейс – это доказательство наших взаимных намерений больше встречаться, активнее развивать деловые контакты с иранскими партнерами, путешествовать, познавать культуру наших городов, и просто открыть для себя новое место для отдыха", – сказал заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакаров, слова которого приводятся в сообщении. "Впервые российский перевозчик открывает программу полетов из Санкт-Петербурга в Иран. Запуск рейсов не только позволяет пассажирам из Северной столицы открыть для себя востребованное международное направление, но и способствуют увеличению въездного туристического потока в Санкт-Петербург", – отметил заместитель генерального директора, главный операционный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович. Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк. Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
https://ria.ru/20230529/egipet-1874751453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тегеран (город), санкт-петербург, пулково (аэропорт), nordwind airlines, шереметьево (аэропорт), airbus a321, новости - туризм
Туризм, Россия, Тегеран (город), Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Nordwind Airlines, Шереметьево (аэропорт), Airbus A321, Новости - Туризм
Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран
Авиакомпания Nordwind Airlines в четверг запустила прямые рейсы из Петербурга в Тегеран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости.
Авиакомпания Nordwind Airlines в четверг начала выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы
" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Аэропорт Пулково обслужил первый рейс Nordwind Airlines в Тегеран. Это первый российский перевозчик, открывающий авиасообщение между Северной столицей и Ираном", - говорится в сообщении.
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С 1 июня авиакомпания Nordwind начала выполнять перелеты из Петербурга в Тегеран один раз в неделю - по четвергам. Рейсы выполняются на комфортабельных воздушных судах Airbus A3
21 в компоновке 220 пассажирских мест.
"Иран – наш давний и надежный партнер. Правительство Санкт-Петербурга дорожит отношениями, которые у нас сложились, стремится укреплять и развивать их. Наш город имеет соглашения о сотрудничестве с Тегераном, провинцией Исфаган и одноименным городом Исфаган, связывающие нас не одно десятилетие... Прямой регулярный рейс – это доказательство наших взаимных намерений больше встречаться, активнее развивать деловые контакты с иранскими партнерами, путешествовать, познавать культуру наших городов, и просто открыть для себя новое место для отдыха", – сказал заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакаров, слова которого приводятся в сообщении.
"Впервые российский перевозчик открывает программу полетов из Санкт-Петербурга в Иран
. Запуск рейсов не только позволяет пассажирам из Северной столицы открыть для себя востребованное международное направление, но и способствуют увеличению въездного туристического потока в Санкт-Петербург", – отметил заместитель генерального директора, главный операционный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович.
Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России
по пассажирообороту и имеет одну из развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево
, Пулково, Сочи
, Казань
, Калининград
и Новокузнецк
.
Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
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