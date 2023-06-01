https://ria.ru/20230601/reysy-1875489947.html

Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран

Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран - РИА Новости, 01.06.2023

Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран

Авиакомпания Nordwind Airlines в четверг начала выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:48

2023-06-01T11:48

2023-06-01T12:03

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россия

тегеран (город)

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

nordwind airlines

шереметьево (аэропорт)

airbus a321

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind Airlines в четверг начала выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково обслужил первый рейс Nordwind Airlines в Тегеран. Это первый российский перевозчик, открывающий авиасообщение между Северной столицей и Ираном", - говорится в сообщении. С 1 июня авиакомпания Nordwind начала выполнять перелеты из Петербурга в Тегеран один раз в неделю - по четвергам. Рейсы выполняются на комфортабельных воздушных судах Airbus A321 в компоновке 220 пассажирских мест. "Иран – наш давний и надежный партнер. Правительство Санкт-Петербурга дорожит отношениями, которые у нас сложились, стремится укреплять и развивать их. Наш город имеет соглашения о сотрудничестве с Тегераном, провинцией Исфаган и одноименным городом Исфаган, связывающие нас не одно десятилетие... Прямой регулярный рейс – это доказательство наших взаимных намерений больше встречаться, активнее развивать деловые контакты с иранскими партнерами, путешествовать, познавать культуру наших городов, и просто открыть для себя новое место для отдыха", – сказал заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакаров, слова которого приводятся в сообщении. "Впервые российский перевозчик открывает программу полетов из Санкт-Петербурга в Иран. Запуск рейсов не только позволяет пассажирам из Северной столицы открыть для себя востребованное международное направление, но и способствуют увеличению въездного туристического потока в Санкт-Петербург", – отметил заместитель генерального директора, главный операционный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович. Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк. Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

https://ria.ru/20230529/egipet-1874751453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тегеран (город), санкт-петербург, пулково (аэропорт), nordwind airlines, шереметьево (аэропорт), airbus a321, новости - туризм