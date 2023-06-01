https://ria.ru/20230601/rebrending-1875460321.html
"Яндекс Лавка" проведет ребрендинг
"Яндекс Лавка" проведет ребрендинг - РИА Новости, 01.06.2023
"Яндекс Лавка" проведет ребрендинг
Сервис доставки еды "Яндекс Лавка" начинает ребрендинг - будет обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов, сообщает... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:35
2023-06-01T09:35
2023-06-01T09:35
яндекс
экономика
москва
санкт-петербург
delivery club
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сервис доставки еды "Яндекс Лавка" начинает ребрендинг - будет обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов, сообщает компания. "С 1 июня "Яндекс Лавка" начинает ребрендинг. Сервис обновит логотип и приложение, увеличит долю уникального ассортимента до 50%, а также масштабирует сеть темных кухонь и даркмоллов (большие дарксторы). Это позволит "Лавке" отстроиться от других ритейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя" - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение доли уникальных товаров планируется за счет эксклюзивных контрактов с небольшими локальными поставщиками и расширения категории готовой еды – как собственного производства, так и от ресторанов. Также сервис масштабирует сеть собственных "темных кухонь" на дарксторах. За последний год количество таких объектов общепита, работающих только на доставку, в Москве выросло с 10 до 32. Скоро они появятся и в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания хочет добавить в свое приложение больше рекомендаций для покупателей и возможностей для персонализации покупок. "Лавка" также обновит визуальный стиль и позиционирование … На нем (логотипе - ред.) появится символ сердца … Слоганом первой рекламной кампании станет фраза "Вот это жизнь", которая будет дополнять каждый креатив", - добавили в компании. В середине мая был объявлен ребрендинг и другого сервиса "Яндекса" - Delivery Club. Компания сообщила, что в июне он получит новое название ("Маркет деливери") и будет развивать экспресс-доставку разных товаров, в том числе электроники, при этом сохранив и доставку еды из ресторанов. В его новом логотипе остался фирменный страус Delivery Club и зеленый цвет, но добавился знак "Маркета".
https://ria.ru/20230330/mts-1861865295.html
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РИА Новости
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яндекс, экономика, москва, санкт-петербург, delivery club
Яндекс, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Delivery Club
"Яндекс Лавка" проведет ребрендинг
"Яндекс Лавка" в рамках ребрендинга сменит логотип и расширит ассортимент
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сервис доставки еды "Яндекс Лавка" начинает ребрендинг - будет обновлен логотип, а также расширен ассортимент и количество больших дарксторов, сообщает компания.
«
"С 1 июня "Яндекс Лавка" начинает ребрендинг. Сервис обновит логотип и приложение, увеличит долю уникального ассортимента до 50%, а также масштабирует сеть темных кухонь и даркмоллов (большие дарксторы). Это позволит "Лавке" отстроиться от других ритейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя" - говорится в сообщении.
Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании
Отмечается, что увеличение доли уникальных товаров планируется за счет эксклюзивных контрактов с небольшими локальными поставщиками и расширения категории готовой еды – как собственного производства, так и от ресторанов.
Также сервис масштабирует сеть собственных "темных кухонь" на дарксторах. За последний год количество таких объектов общепита, работающих только на доставку, в Москве
выросло с 10 до 32. Скоро они появятся и в Санкт-Петербурге
.
Кроме того, компания хочет добавить в свое приложение больше рекомендаций для покупателей и возможностей для персонализации покупок.
"Лавка" также обновит визуальный стиль и позиционирование … На нем (логотипе - ред.) появится символ сердца … Слоганом первой рекламной кампании станет фраза "Вот это жизнь", которая будет дополнять каждый креатив", - добавили в компании.
В середине мая был объявлен ребрендинг и другого сервиса "Яндекса
" - Delivery Club
. Компания сообщила, что в июне он получит новое название ("Маркет деливери") и будет развивать экспресс-доставку разных товаров, в том числе электроники, при этом сохранив и доставку еды из ресторанов. В его новом логотипе остался фирменный страус Delivery Club и зеленый цвет, но добавился знак "Маркета".
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