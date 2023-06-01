https://ria.ru/20230601/rabota-1875505628.html

Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних

Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних - РИА Новости, 01.06.2023

Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на упрощение трудоустройства несовершеннолетних с 14 лет. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:43

2023-06-01T12:43

2023-06-01T12:59

общество

госдума рф

россия

дети

подростки

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на упрощение трудоустройства несовершеннолетних с 14 лет. Инициативой предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет. Для трудоустройства данным гражданам будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя. "С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы", - сообщается в тексте документа.

https://ria.ru/20230524/trud-1873939898.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия, дети, подростки, навигатор абитуриента