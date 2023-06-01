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Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних - РИА Новости, 01.06.2023
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12:43 01.06.2023 (обновлено: 12:59 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/rabota-1875505628.html
Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних
Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних - РИА Новости, 01.06.2023
Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на упрощение трудоустройства несовершеннолетних с 14 лет. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:43
2023-06-01T12:59
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на упрощение трудоустройства несовершеннолетних с 14 лет. Инициативой предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет. Для трудоустройства данным гражданам будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя. "С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы", - сообщается в тексте документа.
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общество, госдума рф, россия, дети, подростки, навигатор абитуриента
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Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних

Госдума приняла закон об упрощении трудоустройства несовершеннолетних с 14 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на упрощение трудоустройства несовершеннолетних с 14 лет.
Инициативой предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет. Для трудоустройства данным гражданам будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя.
"С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы", - сообщается в тексте документа.
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