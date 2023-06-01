https://ria.ru/20230601/pogoda-1875442519.html

Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня

Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня - РИА Новости, 01.06.2023

Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня

Температура воздуха в начале июня окажется на четыре-пять градусов ниже нормы в европейской части России и выше нормы — в Поволжье, на Урале и юге Сибири,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T03:20

2023-06-01T03:20

2023-06-01T03:28

общество

россия

поволжье

сыктывкар

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Температура воздуха в начале июня окажется на четыре-пять градусов ниже нормы в европейской части России и выше нормы — в Поволжье, на Урале и юге Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На огромной территории нашей страны прогнозируется в июне температура выше нормы — от Волги до западных границ Якутии. Сыктывкар, Киров, Казнь, Самара, Уфа, Астрахань и дальше — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, юг Тюмени, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, западная и южная часть Красноярского края — везде температура выше нормы", — отметил Вильфанд.На остальной территории России, по словам синоптика, температура ожидается около или ниже нормы."На европейской части России месяц начинается с холодной погоды — вторжение воздушных масс из приполярных регионов. Карелия, Мурманская, Ленинградская области, затем центр европейской России. Начиная со 2 июня температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов", — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что в субботу максимальные температуры в европейской России достигнут 12-14 градусов. В воскресенье они станут "чуть-чуть повыше". Кроме того, начиная со второй половины пятницы, погода будет дождливой, осадки прекратятся лишь в воскресенье.А в первой половине недели ожидается температура на два-три градуса ниже нормы, заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html

https://ria.ru/20230526/temperatura-1874307928.html

россия

поволжье

сыктывкар

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общество, россия, поволжье, сыктывкар, роман вильфанд, гидрометцентр