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Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня - РИА Новости, 01.06.2023
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03:20 01.06.2023 (обновлено: 03:28 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/pogoda-1875442519.html
Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня
Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня - РИА Новости, 01.06.2023
Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня
Температура воздуха в начале июня окажется на четыре-пять градусов ниже нормы в европейской части России и выше нормы — в Поволжье, на Урале и юге Сибири,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:20
2023-06-01T03:28
общество
россия
поволжье
сыктывкар
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Температура воздуха в начале июня окажется на четыре-пять градусов ниже нормы в европейской части России и выше нормы — в Поволжье, на Урале и юге Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На огромной территории нашей страны прогнозируется в июне температура выше нормы — от Волги до западных границ Якутии. Сыктывкар, Киров, Казнь, Самара, Уфа, Астрахань и дальше — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, юг Тюмени, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, западная и южная часть Красноярского края — везде температура выше нормы", — отметил Вильфанд.На остальной территории России, по словам синоптика, температура ожидается около или ниже нормы."На европейской части России месяц начинается с холодной погоды — вторжение воздушных масс из приполярных регионов. Карелия, Мурманская, Ленинградская области, затем центр европейской России. Начиная со 2 июня температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов", — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что в субботу максимальные температуры в европейской России достигнут 12-14 градусов. В воскресенье они станут "чуть-чуть повыше". Кроме того, начиная со второй половины пятницы, погода будет дождливой, осадки прекратятся лишь в воскресенье.А в первой половине недели ожидается температура на два-три градуса ниже нормы, заключил Вильфанд.
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
https://ria.ru/20230526/temperatura-1874307928.html
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общество, россия, поволжье, сыктывкар, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Поволжье, Сыктывкар, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям России рассказали, какая погода будет в начале июня

Вильфанд: в Центральной России начало июня будет холодным, а на Урале и в Сибири - теплым

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Температура воздуха в начале июня окажется на четыре-пять градусов ниже нормы в европейской части России и выше нормы — в Поволжье, на Урале и юге Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На огромной территории нашей страны прогнозируется в июне температура выше нормы — от Волги до западных границ Якутии. Сыктывкар, Киров, Казнь, Самара, Уфа, Астрахань и дальше — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, юг Тюмени, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, западная и южная часть Красноярского края — везде температура выше нормы", — отметил Вильфанд.
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На остальной территории России, по словам синоптика, температура ожидается около или ниже нормы.
«
"На европейской части России месяц начинается с холодной погоды — вторжение воздушных масс из приполярных регионов. Карелия, Мурманская, Ленинградская области, затем центр европейской России. Начиная со 2 июня температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что в субботу максимальные температуры в европейской России достигнут 12-14 градусов. В воскресенье они станут "чуть-чуть повыше". Кроме того, начиная со второй половины пятницы, погода будет дождливой, осадки прекратятся лишь в воскресенье.
А в первой половине недели ожидается температура на два-три градуса ниже нормы, заключил Вильфанд.
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ОбществоРоссияПоволжьеСыктывкарРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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