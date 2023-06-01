https://ria.ru/20230601/pasporta-1875433142.html
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов - РИА Новости, 01.06.2023
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов
В России вновь начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T00:10
2023-06-01T00:10
2023-06-01T00:15
общество
россия
гознак
туризм
паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/58/1508765839_0:170:2300:1464_1920x0_80_0_0_e58a5e388c3fdaf4f3af32afcaffff15.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вновь начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей регионов о приостановке выдачи документов нового образца из-за проблем с чипами. Затем на сайте появилось объявление, что со 2 февраля прием заявлений на биометрические загранпаспорта станет временно недоступным.Как ранее заявляли в Министерстве внутренних дел, прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения начнется в России с 1 июня.Заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг, уточняли в ведомстве."Гознак" в свою очередь подтвердил РИА Новости готовность к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам.
https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html
https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/58/1508765839_62:0:2238:1632_1920x0_80_0_0_1fb1936ea4865605c796c45d3ecce009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гознак, паспорт
Общество, Россия, Гознак, Туризм, Паспорт
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов
В России с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических паспортов
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вновь начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей регионов о приостановке выдачи документов нового образца из-за проблем с чипами. Затем на сайте появилось объявление, что со 2 февраля прием заявлений на биометрические загранпаспорта станет временно недоступным.
За рубеж по новым правилам: как получить загранпаспорт и не лишиться его
Как ранее заявляли в Министерстве внутренних дел, прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения начнется в России с 1 июня.
Заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг, уточняли в ведомстве.
"Гознак
" в свою очередь подтвердил РИА Новости готовность к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам.
Границы на замке: почему российских туристов разворачивают в аэропорту