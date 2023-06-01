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В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов - РИА Новости, 01.06.2023
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Туризм
 
00:10 01.06.2023 (обновлено: 00:15 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/pasporta-1875433142.html
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов - РИА Новости, 01.06.2023
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов
В России вновь начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T00:10
2023-06-01T00:15
общество
россия
гознак
туризм
паспорт
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вновь начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей регионов о приостановке выдачи документов нового образца из-за проблем с чипами. Затем на сайте появилось объявление, что со 2 февраля прием заявлений на биометрические загранпаспорта станет временно недоступным.Как ранее заявляли в Министерстве внутренних дел, прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения начнется в России с 1 июня.Заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг, уточняли в ведомстве."Гознак" в свою очередь подтвердил РИА Новости готовность к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам.
https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html
https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html
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общество, россия, гознак, паспорт
Общество, Россия, Гознак, Туризм, Паспорт
В России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов

В России с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических паспортов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вновь начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей регионов о приостановке выдачи документов нового образца из-за проблем с чипами. Затем на сайте появилось объявление, что со 2 февраля прием заявлений на биометрические загранпаспорта станет временно недоступным.
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Как ранее заявляли в Министерстве внутренних дел, прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения начнется в России с 1 июня.
Заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг, уточняли в ведомстве.
"Гознак" в свою очередь подтвердил РИА Новости готовность к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам.
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